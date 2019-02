Villingen-Schwenningen – Der Zustand der Straßen im Oberzentrum wird von den Bürgern als desaströs empfunden. Wie es aber dazu kam, ist eine spannende Geschichte. Und: Insider bewerten die Summe, die benötigt wird, um alle städtischen VS-Strecken zu reparieren auf 80 Millionen Euro. Genaue Zahlen dazu gibt es übrigens nicht.

Die Mahner im Gemeinderat waren über die Jahrzehnte nicht zu überhören. 2006 hieß es im SÜDKURIER im Dezember: "Als einsamer Rufer in der Wüste mahnt Heinz Härtge seit einigen Jahren, dass die Stadt ihr Straßennetz nicht kaputtsparen dürfe." Der heutige CDU-Ehrenvorsitzende und langjährige Fraktionssprecher der CDU-Räte galt mit diesen Hinweisen vor allem nach der Jahrtausendwende im Stadtparlament als Nervensäge. Heute sagt er, "ich bin damit immer angeeckt, vor allem bei den radfahrenden Kollegen im Rat."

Es kamen die Jahre der Finanzknappheit, Ende 2004 wurde das für alle begreifbar. Die Stadt schloss mit der Umsetzung eines Sparpakets das Tannheimer Freibad und auch das in Schwenningen. Für Straßen war damals kaum noch Geld übrig, der Sanierungsstau baute sich weiter schleichend auf.

Heinz Härtge sagt heute, Ursache für die Misere sei eine "falsche Schwerpunktsetzung in der Stadtpolitik gewesen". Und er betont: "Das kam schon von oben runter, vom Schöngeist Kubon." Kultur, Schulen, Musikakademie und anderes seien wichtiger gewesen.

Ein Faktor für den heutigen massiv schlechten Zustand vieler Routen sei auch die Positionierung des früheren Baubürgermeisters Fußhoeller (CDU) gewesen. "Der war chancenlos, wir haben ihn einmal sogar dazu aufgefordert, für sein Ressort zu kämpfen. Es kam aber von ihm nur wenig rüber", moniert Härtge heute. Er räumt ein, dass große Sanierungsbrocken wie das Hoptbühl-Gymnasium richtigerweise durchgezogen worden seien. Weshalb das Geld für Straßenreparatur immer zu knapp war? Härtge erinnert sich so: Es seien bei den Haushaltsplanberatungen "meist immer schon viel zu knappe Geldsummen eingestellt gewesen. Im Zuge der Beratungen wäre es dann vielfach so gewesen, dass "eine Million noch auf die Hälfte zusammengekürzt" worden sei.

Für Härtge hat Kubon die Stimmung in der Bevölkerung "falsch eingeschätzt oder gar nicht hören wollen". Und der CDU-Grande sagt: "Es gab schon in den Jahren um 2010 viel Wut bei den Bürgern." Weshalb sich der Gemeinderat nicht durchsetzen konnte gegen den OB? "Wir haben uns schon zu wehren versucht, aber der Oberbürgermeister hatte andere Zielsetzungen. Härtge bescheinigt Kubon heute "mangelnde Sensibilität".

Holperstrecken wie die Wald- oder Kneippstraße in Villingen oder die Salinenstraße in Schwenningen sind seit vielen Jahren ein Aufregerthema. Zögerlich kommen die Sanierungen voran. Die Waldstraße ist seit fast zwei Jahren abschnittsweise Baustelle. Ein rotes Tuch für viele Bürger ist die Vorgehensweise an der Richthofenstraße. Auf der Strecke durch zwei Kasernengebiete wurde 2018 der Kanal saniert. Dass die Straße nach der Sanierung schlechter aussieht wie zuvor, ist immer wieder ein Thema bei den Villingern – oder wie zuletzt auf der Katzenballbühne.

Auch Edgar Schurr, sozialdemokratischer Stadtrat in VS seit Jahrzehnten und heutiger Fraktionssprecher, räumt ein "dass wir bei den Straßen zu wenig gemacht haben: "Das war ein Versäumnis im Invest-Verhalten der Stadt. Es war aber auch oft kein Geld da." Andere Schwerpunkte hätten Vorrang gehabt". Kubons Parteifreund erinnert vor allem an die Bemühungen, die Lage bei den oft ebenfalls als marode bezeichneten Schulen in den Griff zu bekommen. Schurr betont heute, man könne sich als Kommune ja "auch kaputtsparen, weniger Schulden – das hört sich ja erst mal gut an für den Bürger". Auch Schurr sagt heute; "Fußhoeller war für das Ressort verantwortlich, es bringt aber heute nichts, ihm das alles nun anzuhängen".

Der SPD-Mann verweist auf den Landkreis. Dem Kreistag gehört er als SPD-Rat ebenfalls an, hier gebe es eine Routine, die jede Kreisstraße "alle 25 bis 30 Jahre einmal durchsaniert". Deshalb, so Schurr, seien Kreisstraßen auch im gefühlt wie tatsächlich besseren Zustand als Stadt-Straßen, stellt er fest. Die Spar-Jahre nach der Jahrtausendwende hätten "VS zusätzlich zurückgeworden". Schurr bekennt, dass "in der eigenen Betroffenheit die Beurteilungen der Straßenzustände oft besonders schlecht ausfallen. Das ist auch bei mir so in meinem Wohngebiet auf Rinelen. Da gibt es eine sanierte Straße und ein paar richtig furchtbare".

Schurr lobt die Idee von Marina Kloiber-Jung. Die Betriebsleiterin der Technischen Dienste habe zuletzt angeregt, doch den VS-Bauhof aufzurüsten, dass der städtische Eigenbetrieb die Straßen auch selbst sanieren könne. "Da müssen wir im Gemeinderat darüber reden", fordert Schurr. An die aktuelle Rathaus-Spitze formuliert er als Sozialdemokrat ein Kompliment an zwei Christdemokraten. Baubürgermeister Detlev Bührer mache das gut mit seinem Team: "Er geht strukturiert vor, prüft jede Straße und setzt dann Prioritäten".

Schurr verweist weiter auf die Amtseinführungsrede des neuen Oberbürgermeisters Jürgen Roth. Bemerkenswert empfand er dabei "diese Ehrlichkeit zu der Herausforderung der Straßensanierungen". Roth habe betont, dass 4,2 Millionen Euro im Haushalt für 2019 eingestellt seien, um die Straßenzustände zu verbessern. Verbaut werden könnten aber nur 100 000 Euro je Monat. 42 Monate und nicht nur ein Jahr würden also benötigt, so rechnet Schurr Roths Angaben nach, um das bereitgestellte Jahres-Geld zu investieren. Man sieht: Die Rechnung hinkt.

Einer anderen Politikergeneration gehört Marcel Klinge an. Der junge FDP-Bundestagsabgeordnete sagt, der "Straßen-Ist-Zustand in Villingen-Schwenningen ist einfach peinlich – das kann so nicht bleiben", bewertet er den Umgang der Stadtpolitik mit dieser Infrastruktur. Er fordert eine "Art Zehn-Jahres-Plan". Die erforderlichen Summen lasse die FDP derzeit von der Verwaltung errechnen. Klar sei aber, so Klinge, dass man den Gesamtbetrag "nie und nimmer aus dem Haushalt wird erwirtschaften können". Immobilienverkauf (Josefsgasse, Stadtkasse) sei eine Möglichkeit, hier Gelder zu erwirtschaften. Klinge sieht "keinen Hauptverantwortlichen" zum Sanierungsstau in VS, der seiner Beobachtung nach "in den letzten 20, 30 Jahren" entstanden sei.

Klinge will "eine andere Art der Haushaltsplanberatungen". Er kritisiert "das Blättern des Gremiums durch Hunderte von Seiten" als die "falsche Vorgehensweise. Ich stelle mir das so vor: Wir setzen uns gezielt vor den Sommerferien und nicht erst gegen Jahresende zusammen und legen eine Größenordnung fest: Zum Beispiel 15 Prozent der verfügbaren Gelder für Straßen. Den Rest soll das Bauamt nach Priorisierung der Dringlichkeiten zuordnen, der Rat muss das dann nur noch freigeben", skizziert er. Auch er attestiert VS eine "falsche Prioritätensetzung" und erinnert daran, dass "auch bei Schulen und Sportstätten sehr viel getan werden muss".

Der FDPler lobt Baubürgermeister Bührer und dessen Team. Die geordnete Vorgehensweise mit Schwerpunktsetzung und vorangehender Detailprüfung sei "der richtige Weg".

Klinge erzählt den Witz, wie man als Autofahrer bemerke, dass man in Villingen-Schwenningen angekommen sei: "Wenn der Wagen anfängt zu holpern." Er kann darüber nicht wirklich lachen. Ein Leser schrieb dem SÜDKURIER auf Facebook: "Straße – ist das das zwischen den Löchern?"