von Gerhard Blessing

Aus des „Knaben Wunderhorn“ fließen Träume – und manche von ihnen gehen sogar in Erfüllung. Diesen Eindruck hatten die zahlreichen Zuhörer und die Ortschaftsräte von Herzogenweiler, als Martin Wangler, der Ratsvorsitzende, sein neuestes Wissen in Sachen Bauplätze im Gewann Fischerstraße II zum Besten gab.

Der neue OB hat‘s gerichtet

Bisher war das Bestreben, zwei bis drei noch unerschlossene Bauplätze von der Fürstlich-Fürstenbergischen Liegenschaft für den eigenen Gebrauch loszueisen, was bekanntermaßen scheiterte, weil Grundbesitzer und Stadt sich nicht über einen adäquaten Preis einigen konnten. Eigentlich war die Sache schon abgehakt. Die Intervention des neuen Oberbürgermeisters in jüngster Zeit aber stellte die Dinge gänzlich auf den Kopf. Nicht genug damit, dass es ihm gelang, die erbetenen Plätze für den Ort zu sichern, nein, mit Kleckerleswirtschaft wollten sich die Herren erst gar nicht abgeben – und so ging es gleich um das ganze Areal mit immerhin 14 000 Quadratmetern und das auch noch zu einem annehmbaren Preis.

17 Bauplätze in Aussicht

Der umgehend erstellte Planungsentwurf zeitigt nicht weniger als 17 Wohneinheiten, welch wunderbare Baulandvermehrung, in der Tat. Dazu muss man wissen, wo die Gemeinde der Schuh drückt. In den besten Zeiten der 80-er und 90-er Jahre hatte der kleine Ort um die 230 Einwohner, heute sind es nur noch knapp mehr als 170. Allerdings soll jetzt nicht gleich eine Goldgräberstimmung ausbrechen. Man will auch nicht, das am Ortsrand ein Millionenviertel oder ein Schuldenbuckel entsteht. Aber man weiß: Es muss sich etwas ändern, wenn das Dorf bleiben soll, was es noch immer ist, nämlich eine lebendige Gemeinschaft. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass auch Auswärtige sich ansiedeln können.

Behutsame Entwicklung für das Dorf

Allerdings geht man seitens des Ortschaftsrates davon aus, dass die zukünftige Bebauung abschnittsweise vonstatten geht und so zeitlich gestreckt wird, dass der Dorffrieden nicht gefährdet und eine gewisse Nachhaltigkeit garantiert ist. Der Rat geht auch davon aus, dass seitens der städtischen Behörden, wie bisher üblich, nicht über den hiesigen Rat hinweg regiert wird und Transparenz herrscht bei der Vergabe der Anwartschaften. Bis es aber so weit ist, muss die ganze Angelegenheit in den zuständigen städtischen Gremien erst vorgetragen und dann auch noch genehmigt werden. Und das kann nach aller Erfahrung dauern – oder die Seifenblase platzt.