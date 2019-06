Was gibt es doch für klangvolle Beinamen für Städte. Karlsruhe, die Fächerstadt. Hamburg, die wunderbare Hafenstadt. Oder Prag! Die Goldene Stadt! Und erst New York, die Stadt, die niemals schläft. Und Villingen? Ja, okay, Villingen, die Zähringerstadt. Ist jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal. Immerhin nennen sich auch Bern, Freiburg, Bräunlingen und Haslach im Kinzigtal so, um nur einige zu nennen. Baustellenstadt trifft es auch ganz gut.

„Baustellen-City Villingen – immer im Wandel, seien Sie dabei“ – wie blumig könnte man damit werben, online wie offline, auf Plakaten und in Broschüren, stets versehen mit wechselnden Illustrationen der gerade aktuellen Bauvorhaben. Die Baustellen haben ja auch einen historischen Bezug: Sie gibt es nicht erst, seitdem die Innenstadt einer großen Rollator-Fallgrube gleicht, und man Kinderwagen schiebend zusehen muss, dass der angesichts der Holperei fröhlich kichernde Nachwuchs auch gut angeschnallt ist, weil sonst bei der nächsten Bodenwelle der Schleudersitz-Stunt und viele Tränen drohen. Richthofenstraße, Waldstraße, dereinst die Dauerbaustelle Luisenstraße, ganz aktuell die Rietstraße – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen und ein Ende ist sowieso nicht in Sicht, Stichwort: Sebastian-Kneipp-Straße.

Warum also nicht aus der Not eine Tugend machen? Die Händler und Gastronomen gehen in Zusammenarbeit mit Stadt sowie Industrie- und Handelskammer schon einen Schritt in die richtige Richtung, wenn am 3. August das erste Villinger Baustellenfest in der Rietstraße steigt. Viele Ideen kamen schon zusammen, momentan wird das Projekt engagiert weiter ausgearbeitet, damit ordentlich gefeiert werden kann. Fehlt nur noch eine bundesweite Werbeoffensive zur Baustellen-City Villingen. Jede Wette: Das würde mindestens so gut im Gedächtnis bleiben wie der Männerparkplatz, mit dem Triberg einst um die Gunst der geneigten Urlauberschaft buhlte – und das ohne plumpe Macho-Attitüde.