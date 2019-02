von SK

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden, bei einem Cabriofahrer wurden 1,8 Promille Alkohol festgestellt. Er war auf der Rottweiler Straße unterwegs und war vorfahrtsberechtigt. Eine Autofahrerin, die auf der Straße Kessel unterwegs war, übersah den Cabriofahrer, bog auf die Rottweiler Straße ab und es kam zum Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme kam bei den Beamten der Verdacht auf, dass der Cabrio-Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann einen Wert von 1,8 Promille. Der Mann muss sich in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten; die Fahrerin dagegen wegen der Verursachung des Unfalls in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren.