von SK

Ein 20-jähriger Renault-Fahrer ist am Donnerstag, gegen 2.25 Uhr, mit knapp zwei Promille in der Jakob-Kienzle-Straße gegen eine Hauswand geprallt. Dies teilt die Polizei in einer Presseerklärung mit. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife am Kreisverkehr Erzberger Straße/Alte Herdstraße auf, weil er ohne Licht unterwegs war. Als der 20-Jährige den Streifenwagen erkannte, gab er Gas und flüchtete. In der Jakob-Kienzle-Straße endete die Fahrt an einer Hausecke. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5 000 Euro. Der Schaden am Gebäude muss noch begutachtet werden, der Führerschein wurde einbehalten.