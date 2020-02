von sk

Zu einer heftigen Streiterei ist es am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr zwischen drei jungen Frauen im Bereich der Färberstraße gekommen. In einer Bar war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf eine 20-Jährige einer 26-Jährigen ein Getränk ins Gesicht schüttete. Die 20-Jährige und eine 21-Jährige wurden daraufhin vom Türsteher der Gaststätte verwiesen. Als die 26-Jährige kurze Zeit später selbst die Bar verließ, wurde sie von den beiden jüngeren Frauen abgepasst, an den Haaren gezogen und mit Schlägen ins Gesicht und gegen den Körper attackiert, so die Polizei. Alle drei seien mit Werten zwischen ein und zwei Promille nicht mehr nüchtern gewesen. Den beiden Jüngeren droht nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.