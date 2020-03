Niedereschach (in) Sie wollen eine neue Haustür - und Sie wollen entscheidend bei der Gestaltung mitwirken? Ihre neue Haustür soll aus Aluminium und das Aushängeschild Ihres Hauses werden? Und gleich elektrisch angeschlossen sein? Dann ist der in Niedereschach angesiedelte Handwerksbetrieb Glatz Fenster- und Elektrotechnik GmbH ein kompetenter Ansprechpartner. Der Betrieb wird von Lena Glatz, einer Ur-Ur-Enkelin des Firmengründers, geleitet.

Zwar konnte man sich als Bauherr oder Hauseigentümer schon immer aktiv an der Gestaltung der Haustür beteiligen. Doch hier geht das auch schon von daheim aus - am eigenen Rechner. Mit einem Online-Gestaltungsprogramm von Inotherm (www.inotherm-tuer.de oder über einen Link auf der Webseite der Firma Glatz www.fenster-glatz.de) können Kunden nicht nur die Optik ihrer neuen Tür festlegen. Sie bestimmen zusätzlich auch, mit welcher Technik die Haustür und mit welchen einbruchssicheren Aspekten sie ihre Tür versehen.

Schon beim Designen der Haustür bestimmt der Kunde am Bildschirm, wohin die Reise geht. Aus einer riesigen Auswahl heraus kann man die Form auswählen, eckige, längliche, runde oder ovale Elemente einfügen. Ebenso lässt sich bestimmen, welche Farbe die Tür hat, ob ein schmales oder breites Seitenteil hinzuzufügen ist oder welcher Art die Griffe innen und außen sein sollen. Gehört ein Briefkasten dazu? Soll ein Fingerabdruckscanner integriert sein oder ist ein Türspion mit Minibildschirm gewünscht? Eine solcherart gestaltete Tür muss dann nur noch an die richtigen Maße angepasst werden. Wer ein Foto seines Hauses mit der Eingangsfront einfügt, kann sich eine Darstellung mit der künftigen Haustür sogar am Bildschirm präsentieren lassen.

Das müssen die Kunden nicht alleine machen. Gerne steht man ihnen bei Fenster- und Elektrotechnik Glatz mit fachmännischem Rat zur Seite.

Seit Januar 2020 hat die Firma Glatz ihr Produktspektrum noch erweitert und bietet zusätzlich Elektroanschlüsse jeglicher Art an, so dass die neue Haustüre beim Einbau sofort elektrisch angeschlossen werden kann: Alles aus einer Hand.

Die Glatz Fenster- und Elektrotechnik GmbH gehört zu den alteingesessenen Handwerksbetrieben und wurde in der fünften Generation im Januar 2020 von Tochter und Glasermeisterin Lena Glatz übernommen. Zusammen mit ihrem Mann Sven Glatz, Elektrotechnikermeister, führt sie das Unternehmen.

Alles, was mit Fenster und Türen sowie elektrischen Anschlüssen zu tun hat, gehört zum Arbeitsgebiet des mittelständischen Handwerksbetriebs. Fenster und Türen in vielen Standardgrößen, aber insbesondere auch passgenau nach Wünschen des Bauherrn bietet das Unternehmen. Natürlich weiß man hier alles über Sicherheit und Einbruchschutz. Und: Man fertigt neben Fenstern und Türen auch ganz individuell gefertigte und eingebaute Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Sonnenschutz-Konstruktionen sowie Elektroanschlüsse aller Art. Auch sie gehören zum Programm des Betriebs.