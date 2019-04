von SK

Die FDP-Gemeinderatsfraktion hat einen Aktionsplan für fließenden Verkehr in VS aufgestellt, den die Liberalen nach eigenen Angaben als Antrag in den Gemeinderat einbringen werden. Im Zentrum stehen höhere Ausgaben für den Straßenerhalt, 24-Stunden-Baustellen auf Hauptverkehrsachsen und die Vernetzung von Ampeln.

Roths Millionen reichen nicht

„Wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen, um den Verkehr in VS zu beschleunigen”, so Fraktionschef Frank Bonath laut Mitteilung der Partei. Um aus dem Sanierungsstau herauszukommen, schlagen die Freien Demokraten einen zweckgebundenen Straßensanierungsfonds vor. Wenn künftig pro Haushaltsjahr zehn Millionen Euro in die Straßen gesteckt werden, wie es Oberbürgermeister Roth vorsieht, dauere es "über 90 Jahre, um alles einmal zu sanieren". Wenn die Stadt also wirklich etwas gegen Schlaglöcher unternehmen wollen, benötige man einen größeren Einmalbetrag, mit dem man zentrale Maßnahmen anpacken könne, so Bonath.

Die FDP möchte einen Straßensanierungsfonds schaffen, mit dem durch die Veräußerung von städtischen Grundstücken, Immobilien und Beteiligungen eine zweistellige Millionensumme zusätzlich bereitgestellt werden kann. Zudem könnte künftig auch ein fester Anteil von Steuer-Mehreinnahmen direkt in den Fonds fließen. Bonath: „Alle Mittel sollen zu 100 Prozent nur für die Straßensanierung verwendet werden", um schneller voranzukommen.

Ein Beispiel für eine marode Straße in VS: Die Sebastian-Kneipp-Straße. | Bild: Jochen Hahne

Um bei großen Baumaßnahmen ein Verkehrschaos zu verhindern, wie es bei der monatelangen Sperrung der Richthofenstraße der Fall war, fordern die Liberalen 24-Stunden-Baustellen. „Wir wollen besonders wichtige Baustellen schneller fertigbekommen, um Staus zu vermeiden”, untermauert FDP-Stadtrat Dirk Caroli. Ergänzend schlagen die Freien Demokraten die Einführung von „Grünen Pfeilen” vor, mit denen Verkehrsteilnehmer auch bei roter Ampel rechts abbiegen dürfen. „In Spaichingen funktioniert das sehr gut."

Direkte Bahn-Verbindung nach Stuttgart gefordert

Derzeit seien die Ampeln in der Stadt nicht miteinander vernetzt, wie jüngst eine Anfrage der FDP-Fraktion ergeben habe, so Stadt- und Kreisrat Dr. Marcel Klinge. Daher sei es Zeit, diese zu digitalisieren und damit den Verkehr intelligenter zu steuern. Auch die Bahn-Anbindung in die Landeshauptstadt muss verbessert werden. „Wir wollen eine umsteigefreie Direktverbindung vom Oberzentrum nach Stuttgart. Dazu brauchen wir die rasche Elektrifizierung der Strecke VS-Rottweil”, so der Bundestagsabgeordnete.