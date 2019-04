Der FDP-Stadtverband Villingen-Schwenningen bläst zum Kommunalwahlkampf: In einem Positionspapier fordern die Liberalen ein „Update“ des Gemeinderats. Anhand von 13 Punkten machen sie Vorschläge, wie der VS-Gemeinderat effizienter, familienfreundlicher, transparenter, bürgernäher und digitaler werden kann.

„Das Reformpapier war eine Teamarbeit von Dirk Caroli, Frank Bonath und mir“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Marcel Klinge auf Nachfrage. Der Bundestagsabgeordnete zog vor fünf Jahren mit Caroli und Bonath für die FDP in den Gemeinderat von Villingen-Schwenningen ein. „Seit wir im Gemeinderat sitzen, sind uns einige Dinge aufgefallen, die man verbessern könnte“, erklärt Klinge.

Diese Punkte seien in ihr Papier ebenso eingeflossen, wie die Rückmeldungen von Personen, die sie wegen einer Kandidatur angefragt hätten. „Von den Leuten, die nicht kandidieren wollten, wurden immer dieselben Gründe angesprochen: Dass mit einem Gemeinderatsmandat zu viele Termine verbunden seien, zu wenig dabei rumkomme und es wegen der Sitzungszeiten nicht mit der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen vereinbar sei“, sagt Klinge.

Deshalb sei eine ihrer Forderungen, den Gemeinderat effizienter zu gestalten. Hierfür sollen beispielsweise die beschließenden Ausschüsse gestärkt und die beratenden Gremien und Ausschüsse ganz gestrichen werden. „Durch die vielen Beiräte gibt es so viele Termine: Viele Kollegen behandeln drei- bis viermal dasselbe Thema.“ Experten könnten auch in die beschließenden Ausschlüsse geladen werden, so Klinge. Darüber hinaus schlägt die FDP vor, dass die Redezeit in der zweiten Diskussionsrunde auf maximal drei Minuten pro Ratsmitglied begrenzt wird.

„Durch die vielen Beiräte gibt es so viele Termine: Viele Kollegen behandeln drei- bis viermal dasselbe Thema“, sagt FDP-Gemeinderat Marcel Klinge. | Bild: Pressebüro Marcel Klinge

Um die Gemeinderatsarbeit familienfreundlicher zu gestalten, fordern die Liberalen zudem, den Sitzungsbeginn aller Gremien auf 17 Uhr zu verlegen und eine Maximaldauer der Treffen bis 21 Uhr. Auch soll dank Videokonferenzen künftig eine Teilnahme an den Ratssitzungen von unterwegs oder zuhause aus möglich sein. „So können etwa Eltern teilnehmen, die zuhause bleiben müssen, da ihr Kind krank ist“, sagt Klinge.

Einen digital besser aufgestellten Gemeinderat fordern er und seine Parteikollegen auch in anderen Bereichen: Etwa durch elektronische Abstimmungen oder die Möglichkeit für Bürger, per App über wichtige Themen der Stadt abstimmen zu können, als Entscheidungshilfe für den Rat.

