von SK

Die Stadt Villingen-Schwenningen plant, dass Bauträger künftig für Neubauten in VS eine Infrastrukturabgabe leisten sollen. Darüber soll beispielsweise der Bau von Kindergärten für neue Baugebiete finanziert werden.

Frank Bonath, Fraktionssprecher der Freien Demokraten in VS, hält wenig von dieser Idee: „Die Stadt darf nicht selbst zum Kostentreiber beim Bauen werden. So verzögert VS nur den Bau von neuem Wohnraum und macht Wohnen noch teurer – also genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen.“ Bonath hält es für falsch, die Bauträger mit dieser zusätzlichen Abgabe zu belasten. „Damit schaffen wir uns nicht nur einen Standortnachteil, denn warum sollte das Unternehmen bei uns in VS bauen, wenn es andernorts diese Abgabe nicht leisten muss? Wir tragen auch dazu bei, dass die Mieten steigen, denn diese Mehrkosten wird der Bauträger letztlich auf die künftigen Bewohner umlegen“, kritisiert er. Daher sei die Infrastrukturabgabe wenig zielführend. „Es kann doch nicht der Wille der Stadt sein, dass Familien und mittlere Einkommensbezieher beim Wohnen noch mehr Geld hinlegen müssen.“

Die Verantwortung für den Bau von mehr Kindergärten sieht der FDP-Fraktionsvorsitzende eindeutig bei der Stadt: „Das ist eine öffentliche Aufgabe, die aus Steuermitteln bezahlt und nicht von den künftigen Mietern mitfinanziert werden sollte.“