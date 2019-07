von Alexander Hämmerling

VS-Weilersbach – Mit einem Sommerfest und differenziertem Sportprogramm an Einlagen- und Turnierspielen setzt der FC Weilersbach 1919 den Schlusspunkt zu den Feierlichkeiten für sein 100. Vereinsjubiläum. Mit einem Festbankett und über 400 Gästen startete das Jubiläumsprogramm bereits am 12. April sehr erfolgreich. Zum viertägigen Sommerfest auf dem Vereinsgelände war nunmehr nicht weniger Trubel. „Jetzt noch ein tolles Sommerfest hinlegen und das anstrengende Jubiläumsjahr besiegeln. Das Organisationsteam ist dann auch froh, wenn alles vorbei ist“, blickt der Vorsitzende Uwe Reiter erleichtert zurück.

Turnierspiele für Bambinis und sämtliche Jugendabteilungen waren für das Sommerfest angesetzt, den sportlichen Höhepunkt bildete ein Einlagespiel zwischen dem FC 08 Villingen und dem FC Singen 04. Auch die Namensvetter aus dem bayrischen Franken, die Mannschaft des SV Gloria Weilersbach, ist zu dem denkwürdigen Jubiläum angereist. „Bereits vor 40 Jahren hat unser damaliger Vorsitzender Alfred Stern den Kontakt zu unseren Namensvettern geknüpft. Die Freundschaft blieb über Jahrzehnte erhalten, es folgen Besuch und Gegenbesuch“, so Reiter zum innigen Verhältnis mit dem SV Gloria.

100 Jahre FC Weilersbach. Das anstrengende Jubiläumsprogramm schultert der erweiterte Vorstand mit 15 Mitgliedern. Zum inneren Kreis gehören (von links) Kassierer Manfred Grießhaber, Jugendleiter Thomas Mößle, der Vorsitzende Uwe Reiter, der zweite Vorsitzende Andreas Schmidt und Schriftführer Matthias Andre.

Sportlich stand die abgelaufene Saison für den FC mit dem Abstieg aus der Bezirksliga Schwarzwald unter keinem guten Stern. „Wir wussten, dass dieses Jahr eine Herausforderung wird, sind wir doch erst letztes Jahr erst aufgestiegen“, sagt Reiter. Mit einem Kader von lediglich 17 Spielern sei man gegen Verletzungspech oder Ausfälle im Team einfach unzureichend gefeit. Werbung in einem 1300-Seelen Ort für einem Beitritt zu machen sei recht schwierig. „Alle wissen, dass es uns hier gibt. Unsere Jugendabteilungen sind gut bestückt, aber wir freuen uns stets auf Nachwuchs“, fährt Reiter fort.

Immerhin konnten die Vereinsmitglieder im kräftezehrenden Jubiläumsjahr noch die Küche im Sportheim in Eigenleistung renovieren. Seit Mai führt der Verein den Betrieb des Sportheims in Eigenregie und sucht emsig nach einem Pächter. Insgesamt blickt der FC zu seinem 100. Jubiläum mit 450 Mitgliedern und neben dem Fußball mit Gruppen für Herren- und Damengymnastik, als auch Mountainbiking positiv in die Zukunft.

Bei strahlenden Sommerwetter war das Festgelände zufriedenstellend besucht. „Nach den ersten beiden Tagen kann ich bestätigen, dass das Fest bei den Besuchern sehr gut ankommt und eine entspannte Stimmung herrscht“, zeigt sich Reiter gelassen.