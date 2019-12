„Wacht doch endlich auf!“ Mit diesen Worten weckte Frank Duden, Sprecher der Regionalgruppe Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen, am Samstag die am Boden liegenden Aktivisten wieder auf, die zuvor bei einem Flashmob der nacheinander zu Boden sanken und sich tot stellten, um das Artensterben zu symbolisieren. „Alle zehn Minuten stirbt eine Tier- oder Pflanzenart aus, und das ohne Not, denn Naturzerstörung und Klimawandel müssten gar nicht sein.“, so der Sprecher.

Zum Beginn der Aktion begrüßten einige als Tiere verkleidete Aktivisten die Passanten. Löwe, Pinguin, Panda und Biene erfreuten vor allem die Kinder. Dann trat der Tod, dargestellt von Jonathan Kühner, in Erscheinung, schwang seine Sense und sprach sein Urteil über viele Tierarten, die in den letzten Jahren ausgestorben sind.

Bild: Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen

Stellvertretend für jede ausgestorbene Art fiel jeweils einer der Teilnehmer wie tot zu Boden. Zum Schluss war auch der Mensch an der Reihe.

Damit wollte die Gruppe ausdrücken, dass es auch für die Menschen eng werden könnte, wenn sich nichts ändert. Kernbotschaft des Sprechers, der daraufhin die Bühne betrat, war, dass Umwelt- und Naturschutz zur Sicherung von Wohlstand und Arbeitsplätzen beitragen. Der rücksichtslose Umgang mit der Natur bringe dagegen nur wenigen Individuen Profit.

Bild: Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen

Am Ende forderten die Teilnehmer die Passanten auf, selbst aktiv zu werden und zu helfen, das Leben auf der Erde zu verteidigen.

Extinction Rebellion

Die Extinction Rebellion‚ übersetzt „Rebellion gegen das Aussterben“, ist eine Umweltschutzbewegung, die sich das Ziel gesetzt hat, das Massenaussterben von Tieren und Pflanzen und das mögliche Aussterben der Menschheit als Folge der Klimakrise und der Vernichtung von Lebensraum zu erzwingen. Die Aktivisten setzen dabei auf gewaltfreie Aktionen des zivilen Ungehorsams die immer die drei selbst formulierten Ziele verfolgen: „Sagt die Wahrheit“, „Handelt jetzt“ und „Politik neu leben“. Die Bewegung entstand 2018 aus Vorläufergruppen in England. Mittlerweile soll es über 300 Gruppen in rund 50 Ländern geben. In Deutschland soll es rund 70 aktive Ortsgruppen geben.