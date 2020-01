Singen Darunter sind bekannte Namen: Die ersten 35 von 85 Cano-Mietern stehen fest Das könnte Sie auch interessieren

Die Schnellimbisskette Kentucky Fried Chicken (KFC) wird in die Doppelstadt expandieren. Mitte Februar, anvisiert ist der 14., soll das Restaurant mit 90 Sitzplätzen am Neuen Markt ganz in der Nähe des Kreisels in Richtung Toom-Baumarkt eröffnen. Die behördlichen Genehmigungen seien nun erteilt, erklärt Franchise-Nehmer Abraham Bulun auf Anfrage. Er führt in Singen und Volketswil bei Zürich bereits KFC-Restaurants. Neben dem in Villingen-Schwenningen wird er 2020 nach eigener Aussage ein weiteres im neuen Cano-Einkaufszentrum in Singen betreiben. Der Rohbau in Villingen-Schwenningen steht bereits.

In ländlichen Raum

Ausschlaggebend für die Standortentscheidung zugunsten der Doppelstadt war die Tatsache, dass es derzeit zwischen Sindelfingen und der Schweizer Grenze keine KFC-Restaurants gebe. Da die amerikanische Schnellimbisskette verstärkt in den ländlichen Raum strebt, fiel die Entscheidung zugunsten der Doppelstadt. Hier sieht KFC ausreichend Potential, auch wenn wohl nicht die Gästezahl von Singen mit jährlich 150 000 Besuchern in einem 102 Plätze-Restaurant erreicht wird.

Im VS-Gewerbegebiet müssen noch die Innenarbeiten erledigt werden. Im vergangenen Jahr kam es zu Verzögerungen, weil ein Statik-Gutachten fehlte. Da in jeder Stadt der Bauuntergrund anders sei, sei die Expertise notwendig geworden, erklärte sich Bulun den zusätzlichen Aufwand. Doch die Behörden hätten ihre Arbeiten nun erledigt. Weitere Verzögerungen seien nicht gänzlich auszuschließen, doch Bulun ist optimistisch, dass es nun schnell vorangehe.

Einstöckiger Bau

In VS entsteht ein einstöckiges Gebäude ohne Unterkellerung, in dem nur das KFC-Restaurant untergebracht ist. Ein Teil des Personals wurde bereits rekrutiert. Es wird derzeit trainiert. Doch es werden noch weitere Kräfte benötigt. In unmittelbarer Nähe des KFC befindet sich am Neuen Markt ein weiterer Schnellimbiss, der Burger King.