von Redaktion

Bei Arbeiten an einem Wohnhaus in der Herdstraße in Villingen hat am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Arbeiter eine Gasleitung angebohrt. In der Folge trat auch Gas aus der Leitung aus. Der Handwerker rief sofort die Feuerwehr.

Bild: Bartler-Team

Am Einsatzort angekommen, sperrten die Einsatzkräfte den Bereich um das Wohnhaus weiträumig ab und evakuierten auch das Gebäude. Kurze Zeit später trafen auch Mitarbeiter der Stadtwerke VS in der Herdstraße ein und konnten das Gasleck schließlich wieder schließen.

Bild: Bartler-Team

Im Anschluss überprüfte die Feuerwehr noch einmal, ob noch Gas in der Luft verblieben war. Danach konnte die Sperrung rund um das Gebäude wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.