Zwölf Jahre lang hat der Verein Jugendförderungswerk für eine neue Jugendscheune in der Stadt gekämpft. Zwölf Jahre gab es Verzögerungen und Widerstände. Widerstände vor allem durch OB Rupert Kubon, der ein erneutes Auftauchen seines alten Widersachers Dieter Sirringhaus, dem Erfinder des Familienparks, am Klosterhof verhindern wollte. Das hat er bis zum Ende seiner Amtszeit geschafft. Dass die europaweite Ausschreibung der Trägerschaft jetzt ausging wie das Hornberger Schießen, passt, ob gewollt oder ungewollt, in dieses traurige Drehbuch. Leidtragende waren zwölf Jahre die Jugendlichen der Stadt. Es wird Zeit, dass der Gemeinderat im September Nägel mit Köpfen macht und dem Verein die Trägerschaft des Hauses überträgt.

