von Redaktion

Zu viel Adrenalin im Blut – oder was? Wegen einer Nichtigkeit geraten mehrere Männer aneinander. Einer muss ins Krankenhaus, ein anderer in die Schwenninger Polizeizelle. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt jedenfalls jetzt die Polizei gegen einen 31-jährigen Mann, der mit seinen zwei Freunden am Montag gegen 21.30 Uhr in der Hans-Sachs-Straße zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren geschlagen und eine Treppe heruntergestoßen haben soll.

Es war zu laut

Vermutlich weil sich der 26-Jährige bei dem 31-Jährigen wegen Lärmbelästigung beschwerte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der 31-Jährige mit Fäusten auf den 26-Jährigen einschlug. Laut Angaben des Geschädigten sollen dessen Begleiter ihn mit einem Schlagring und einer Metallstange attackiert haben, meldet die Polizei. Leicht verletzt wurde der Geschädigte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 21-jähriger Freund gab gegenüber den Beamten an, dass er vom 31-Jährigen die Treppe heruntergestoßen worden sei und sich hierbei leicht verletzt habe.

Der Angreifer muss in die Polizeizelle

Ein beim 31-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Da sich der Tatverdächtige an dem Abend noch einmal aggressiv im Hausflur des Gebäudes verhielt, wurde er von den Beamten vorläufig festgenommen und ins Polizeirevier Schwenningen gebracht.