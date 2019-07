von Uwe Spille

Das Sozialkaufhaus Jumbo 9 an der Villinger Bahnhofsstraße macht zum Ende des Jahres dicht. Unwirtschaftlich, da nicht konkurrenzfähig, lautet die Analyse, die zu dem harten Schnitt für das seit 30 Jahren bestehende Sozialprojekt des Vereins zur Förderung von Jugend- und Sozialarbeit im evangelischen Kirchenbezirk Villingen führt.

Billigstpreise bei der Konkurrenz

Die Einleitung durch die Vorsitzende des Vereins, Birgitta Schäfer, klingt zuerst einmal harmlos. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir uns entschieden haben, etwas anderes zu machen“, sagt sie. Dann kommt die böse Kunde. Ab dem 1. Januar 2020 wird das Kaufhaus Geschichte sein. „Die wirtschaftliche Situation ist einfach zu schwierig, die Konkurrenz mit dem Handel zu groß“, so Schäfer. Zu viele neue Möbel zu Billigstpreisen gebe es mittlerweile, niemand kaufe mehr gern gebrauchte Waren, selbst wenn diese billig sind. „Das Konzept der Nachhaltigkeit ist leider nicht mehr salonfähig, das ist das Dilemma“, analysiert Schäfer die Situation.

Birgitta Schäfer und Anita Neidhardt-März, Vorsitzende und Stellvertreterin des Vereins zur Förderung von Jugend- und Sozialarbeit im evangelischen Kirchenbezirk Villingen, haben Monika Haas, die bald freigestellte Geschäftsführerin des Sozialkaufhauses Jumbo, in ihre Mitte genommen.

Und niemand brauche mehr diese „riesigen Schrankwände von der Großmutter, die gern bei Jumbo abgegeben werden“, pflichtet Anita Neidhardt-März bei. Das Käuferverhalten habe sich verändert, auch die Konsumgewohnheiten. „Viele junge Leute kaufen sich ihre Gegenstände über das Internet, da können wir nicht konkurrieren“, so Neidhardt-März.

Villingen-Schwenningen Wo Sammler auf Bedürftige treffen: Der Villinger Second-Hand-Markt Jumbo bietet gebrauchte Waren für wenig Geld Das könnte Sie auch interessieren

Gesetzliche Vorgaben hätten den Handel mit Gebrauchtwaren erschwert. So bei den Elektrogeräten, die im Gegensatz zu früher nicht mehr verkauft werden. Heute brauche man dazu einen Elektromeister, der das Gerät vor dem Verkauf prüft, selbst wenn es gebraucht ist. „Das rentiert sich nicht mehr, da stehen wir einfach auf der finanziellen Kippe“, so Schäfer.

Klarer Schnitt nötig

Zwar habe die Flüchtlingswelle in den vergangenen Jahren noch für einen gewissen Zulauf gesorgt. Tatsache sei jedoch, dass man zuletzt vom Sparbuch gelebt habe. „Bevor wir Insolvenz beantragen müssen, haben wir uns entschlossen, einen klaren Schnitt zu machen. Uns bleibt keine Wahl“, so bringt es Birgitta Schäfer resigniert auf den Punkt. Am Schlimmsten war in der vergangenen Woche, die Nachricht an die neun Mitarbeiter zu überbringen. Denn die treffe absolut keine Schuld. „Die haben sich reingehängt und sind natürlich sehr enttäuscht. Aber es geht nicht mehr und wir werden jetzt noch bis Dezember unsere Arbeit machen, wie wir das gewohnt waren.“

Ansprüche sind gestiegen

Monika Haas, die Geschäftsführerin des Sozialkaufhauses, ist seit 20 Jahren dabei, auch ihr fällt der Abschied trotz der Aussicht auf die Rente nicht leicht. „Das ist eine lange Zeit und es ist alles andere als einfach“, so Haas. Tatsächlich hätten sich die Zeiten geändert. Zuerst seien die Elektrogeräte weggefallen, dann Dinge wie Schulranzen, Skier, Schlittschuhe, Skates, vieles konnte nicht mehr verkauft werden. „Die Ansprüche der Kunden sind gestiegen, das kann man beobachten“, erläutert Haas.

Nur noch vom Allerbesten

Nun werde man noch die nächsten sechs Monate über die Bühne bringen. „Wir nehmen noch Möbel und Ware an, allerdings nur noch allerbeste Qualität.“ Und am 31. Dezember schließen die Pforten.