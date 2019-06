So langsam vergeht Patrick Weigert ein wenig der Spaß. Es ist Montagmorgen um kurz nach zehn Uhr und seit gut eine halben Stunder steht er auf einer Blumenwiese am Schwarzwald-Baar-Center und sammelt Blüten. Mit ihm sind noch drei weitere Helfer auf der Wiese. Sonst niemand. „Gestern war ich mit einer Person allein in den Blumen gewesen“, sagt Patrick Weigert. Normalerweise bräuchten sie bis zu zehn Helfer am Tag, um die gigantische Menge an Blumen und Blüten für den rund 500 Meter langen Blumenteppich an Fronleichnam zu sammeln. „Es macht keinen Spaß“, sagt Weigert. „So wenig Helfer wie dieses Jahr hatten wir noch nie.“ Aufgeben kommt dennoch nicht in Frage.

„Wir haben das ja damals angestoßen. Es wäre ja total schade, wenn wir damit wieder aufhören.“ Pragmatismus statt Resignation ist jetzt also gefragt. „Wir machen so weit wir kommen, damit wir wenigstens die Bilder schaffen, die wir wollen.“ Wenn die Blumen nicht ganz ausreichen, streckt Weigert eben mit Rasenschnitt. Wenn auch nur ungern. „Es ist schließlich ein Blumenteppich, kein Rasenteppich.“

Das Blumenpflücken ist die mit Abstand mühsamste Arbeit bei den Vorbereitungen für Fronleichnam. Zwei Stunden dauert es etwa, bis ein Eimer Margeriten voll ist. Der eine Eimer reicht dann gerade einmal für einen halben Meter Teppich. Von den Rückenschmerzen nach drei Tagen in gebückter Haltung ganz zu schweigen. Darum ist es vor allem für die vielen älteren ehrenamtlichen Helfer auch kaum möglich, beim Blumenpflücken zu helfen.

Auch die neue Umzugsstrecke dieses Jahr ändert nichts an der Anzahl der Blumenblüten und Bilder, die sie am Donnerstag benötigen werden. Aufgrund der Sanierung der Rietstraße wird ein Teil der Prozession in diesem Jahr in den Ring und die Kanzleigasse verlegt. „Das schenkt sich nichts“, sagt Weigert. „Die Fidelis-Gemeinde, die sonst traditionell die Rietstraße gemacht hat, macht jetzt einfach die Kanzleigasse.“

Villingen-Schwenningen Wegen Großbaustelle in Villinger Innenstadt: Fronleichnams-Prozession einmalig auf neuer Route Das könnte Sie auch interessieren

Kein Mangel an Helfer besteht hingegen am Mittwoch, wenn es darum geht, die Teppiche zu legen und die Blüten zu zupfen. „Es sind unwahrscheinlich viele Leute, die sagen, sie kommen am Mittwoch“, sagt Weigert. „Und es sind immer dieselben.“ Eine Woche sind sie für Fronleichnam im Einsatz, eine Woche, in der sie Spenden und Blumen sammeln, koordinieren, Blüten zupfen und Motivbilder legen. An Fronleichnam selbst stehen sie dann um halb vier auf, um bis zum Gottesdienst um 9 Uhr die Straßen Villingens in ein Blumenmeer zu verwandeln. Ein Knochenjob weniger lässt am Ende eine Blütenpracht für alle entstehen.

Hier werden noch Helfer gebraucht: Vor allem beim Blumenpflücken fehlen noch Helfer. Wer sich daran beteiligen will, kann am Dienstag, um 9.30 Uhr, zum Treffpunkt am Münsterzentrum kommen. Von dort fährt man dann gemeinsam auf das Blumenfeld. „Wir machen immer wieder Pause und fahren wieder zurück“, sagt Weigert. Wer die Blumen nicht auf dem Feld, dafür in seinem eigenen Garten pflücken will – vor allem Pfingstrosen sind sehr gefragt – der kann so viele Blumen wie möglich am Mittwochvormittag ebenfalls im Münsterzentrum vorbeibringen.