von Hans-Jürgen Götz

„Grüne Themen“ sind inzwischen in Mode. Zu recht, ein Umschwenken in unserem Denken und Handeln ist wegen des Klimawandels dringend notwendig. Dabei ist es schon merkwürdig, dass auf einmal unsere Landwirte mit am Pranger stehen, genau diejenigen, die unsere Lebensmittel produzieren und Kulturlandschaften pflegen. Dabei zählen einige Betriebe nicht gerade zu den Großverdienern. Landwirte werden als die bösen Insekten-Killer dargestellt und als Verhinderer der Energiewende, weil sie Solar-Projekte auf ihren Feldern boykottieren. Wie so oft gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Wir sollten mit Respekt und Verständnis für andere miteinander diskutieren und tragfähige Lösungen suchen, anstatt radikale Kehrtwendungen zu Lasten einzelner zu beginnen. Die Art und Weise, wie in Pfaffenweiler offen und fair miteinander diskutiert wird, lässt hoffen.

Ortschaftsräte informieren sich intensiv über die geplante Photovoltaikanlage. Landwirte protestieren mit Argumenten. Und beide Parteien scheuen nicht das Gespräch. Das ist der richtige Weg, eine bessere Lösung zu finden, unabhängig davon, wie es am Ende ausgeht.