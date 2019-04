von Redaktion

Auf Initiative des Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte wird beim dritten Musik- und Kneipenfestival „Nightgroove“ am 27. April, die Gastronomie der Villinger Innenstadt erneut mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm und vielen Darbietungen quer durch die Musikgeschichte vereint.

Michael Barkhausen, der solche Kneipenfestivals in mehreren Städten organisiert, sagt zur dritten Auflage in Villingen: "Wir gehen mit einigen wenigen Optimierungen in die dritte Runde. So wird der Bereich Niedere Straße durch Neuaufnahme der Lokale Rebstock und Joes Pilsbar an diesem Abend noch ein Stückchen attraktiver und auch die in den Vorjahren teilweise zu langen Wartezeiten am Einlass zur SWR3-Party im Atrium der Volksbank werden durch eine leicht geänderte Zugangsgestaltung kürzer werden."

Zutritt zu allen Konzerten erhält man mit einem Eintrittsarmbändchen. Die gibt es für 13 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse (ab 19 Uhr in den teilnehmenden Lokalen). Vorverkaufskarten gibt es ab Ende März zum Beispiel bei der Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau sowie in allen Filialen der Bäckerei Krachenfels.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch in diesem Jahr wieder für den guten Zweck gefeiert und so geht ein Teil der Erlöse vom Stand der Lions an die Katharinenhöhe, die Nachsorgeklinik für krebs- und herzkranke Kinder und Jugendliche in Schönwald.

Und, ebenfalls wie in den Jahren zuvor, findet der Auftakt des Kneipenfestivals in der Johanneskirche statt. Die Mitglieder des Gospelchores "Chorus Mundi" bereichern das Festival gleich zum Start um eine weitere, musikalische Facette.