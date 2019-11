„Es ist vollbracht.“ Für alle 24 Fenster, die sich im Advent in der Villinger Innenstadt öffnen, sind Akteure und passende Schauplätze gefunden. Margot Schaumann, die gemeinsam mit der Stabsstelle Stadtmarketing diese Aktion bereits zum achten Mal organisiert, kann es kaum erwarten, bis sich am 1. Dezember beim SÜDKURIER in der Bickenstraße 19 das erste Fenster öffnet.

Alle sind begeistert

„Die Aktion ist wirklich ein Selbstläufer geworden und nach wie vor sind die Teilnehmer und die Besucher rundweg begeistert von der Idee“, so Schaumann. Jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet sich immer um 18 Uhr an jeweils wechselnden Orten in der historischen Villinger Innenstadt Adventsfenster mit vorweihnachtlichen Überraschungen.

Die Akteure überraschen die Besucher mit Beiträgen aus den Bereichen Theater, Musik, Gesang oder Geschichten/Gedichte. Was genau am betreffenden Abend dargeboten wird, ist eine Überraschung, steigt nach Meinung von Lisa Schöneck von der Stabstelle Stadtmarketing die Vorfreude auf Weihnachten.

In den vergangenen Jahren sind meist zwischen 150 und 200 Besucher jeden Abend zu den verschiedenen Adventsfenstern gekommen. „Viele freuen sich Jahr für Jahr darauf, Bekannte zu treffen und sich in der Gemeinschaft auf Weihnachten einstimmen zu können“, so Margot Schaumann.

Erste Anmeldungen schon im Juni

Bereits im Juni sind ihr die ersten Anmeldungen ins Haus geflattert. Dennoch ist die Aktion für die Organisatorinnen bis zum Schluss sehr arbeitsintensiv. „Durch Krankheit oder Terminüberschneidungen gibt es natürlich auch Absagen und diese Löcher dann wieder zu füllen, ist schon sehr anstrengend.“ Die Kunst sei es, Akteure für den jeweils freien Tag zu finden.

„Mir nützt es ja nichts, wenn ich drei Interessenten an einem Tag habe, die muss ich ja verteilen“, schildert Margot Schaumann. Erfreulich sei, dass es jedes Jahr neue Akteure gäbe und die Besucher aber auch alte Bekannte wie beispielsweise Henry Greif treffen, der sich Jahr für Jahr eine besondere Aktion einfallen lässt.

Schwenninger sind mit dabei

Dieses Jahr ist das Villinger Adventsfenster sogar gesamtstädtisch: Eine Kirchengemeinde aus Schwenningen wollte unbedingt dabei sein und hat sich schon frühzeitig gemeldet. „Das ist doch eine schöne Sache und unsere einzige Bedingung ist ja, dass die Aktion innerhalb der Ringmauern stattfindet“, so Margot Schaumann.

Mit Herzblut dabei

Die umtriebige Villingerin, die mit Herzblut an dieser vorweihnachtlichen Aktion hängt, bedauert nur, dass Weihnachten und Fasnet so dicht beieinander liegen. So organisiert Margot Schaumann im Moment nicht nur das Adventsfenster, sondern ist als Oberjungfer mit ihrem Hofstaat schon voll in den Vorbereitungen für den legendären Jungfere-Obed. „Das ist manchmal schon etwas viel, zumal ja auch die Enkel etwas von der Oma haben wollen“, erzählt sie.

Um 18 Uhr ist es so weit

Aber spätestens wenn sich das erste Fenster am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr beim SÜDKURIER öffnet, der die Aktion von Anfang an aktiv begleitet, ist aller Stress vergessen. Wie jedes Jahr kündigt der SÜDKURIER jeden Tag an, wo das jeweilige Adventsfenster stattfindet. Die Flyer, in denen alle Orte genau aufgeführt sind, werden zeitnah verteilt.