von Lea Spormann

Müll, Müll und noch mehr Müll. Der ist nicht nur in den Weltmeeren zu finden, sondern derzeit auch in aller Munde. Plastikstrohhalm-Verbot hier, Unverpackt-Laden dort. Mit dem Jutebeutel in den Supermarkt und dann doch noch schnell einen Kaffee zum Mitnehmen im Lieblingscafé geholt. Müllvermeidung ist nicht leicht. Einerseits. Andererseits kann man es einfach mal probieren. So wie Rudolf Fürst Maschek. Der Besitzer des Cafés am Riettor hat seit ein paar Wochen die Coffee-to-go-Becher aus seiner Theke verbannt. Eigentlich wollte er bereits bei der Eröffnung seines Cafés vor zwei Jahren auf die to-go-Becher verzichten.

„Mir wurde empfohlen, das ich in der Anfangsphase auf diesen Umsatz nicht verzichten sollte, weshalb ich mich dann doch zuerst für to go entschieden habe“, erzählt er. Ein schlechtes Gewissen hatte er dann dennoch bei jedem Becher, den er ausgegeben hat. Und die Becher sind nicht das Einzige. Seit vergangenem Herbst verzichten sie auf Strohhalme und auf viele weitere Verpackung. „Bei uns gibt es keine eingepackten Produkte auf dem Frühstücksteller, wir haben nur offene Sachen“, sagt er. Das Einzige, das ihnen derzeit noch fehle, sei eine Kuh, um die Tetrapaks zu vermeiden, witzelt Fürst Maschek.

„Ich wäre dafür, dass man auf to-go-Becher einen großen Aufschlag berechnet und es wäre sinnvoller, wenn Leute ihren eigenen Mehrwegbecher in die Cafés mitbringen“, sagt er. Hierbei lobt er auch das Backwerk in der Innenstadt, da er es gut finde, dass sie im Gegensatz zu anderen Filialen wenigstens Tassen als Alternative anbieten. Dennoch ist er der Meinung, dass es Verkaufsysteme gibt, wo man to go braucht, wie beispielsweise an Bahnhöfen. Einen Espresso in einem to-go-Becher zu bestellen, ist für ihn allerdings ein Tabu. „Das ist ein Schluck. Dafür sollte man nicht extra Müll produzieren“, sagt er.

Ein wichtiger Grund für sein Handeln ist auch, dass er denkt, dass es für die nachfolgenden Generationen immer schlimmer werden wird. „Es gibt einfach eine zu große Müllproduktion und ich habe auch ein Pflichtgefühl dagegen anzukämpfen“, sagt er. Und er ist der Meinung, dass jeder Einzelne etwas zu der Müllvermeidung beitragen kann. „Man kann ja zum Beispiel auf den Markt gehen, um die ganzen Plastikverpackungen zu vermeiden." Für seinen Einsatz hat er bereits viel Zuspruch bekommen. „Ich hoffe, das ich in diesem Bereich auch einige Leute zum Umdenken bewegen kann“, sagt Fürst Maschek.

Auch andere Cafés in der Villinger Innenstadt ergreifen immer mehr Maßnahmen zur Müllvermeidung. Ein Besuch.

Martina Ebensberger, Filialleiterin des Backwerks in Villingen, sagt: „Wir bieten an, statt to-go-Becher eine Porzellantasse zu nehmen, um Müll zu vermeiden“, sagt sie. Und es ist möglich, seinen eigenen Becher beispielsweise aus Porzellan mitzubringen, dabei spart man dann sogar zehn Cent pro Kaffee.

Martina Ebensberger, Filialleiterin des Backwerks | Bild: Lea Spormann

Patrick Weigert vom Café Rose findet Müllvermeidung auch wichtig. „Bei uns gibt es nicht viel to go, aber wir haben in letzter Zeit von Plastiktüten auf Papier umgestellt, um der Umwelt zu helfen“, erzählt er. Er findet aber auch, dass bei der Müllreduzierung alle mitziehen sollten.

Patrick Weigert vom Café Rose | Bild: Lea Spormann

Klaus Fehrenbach, Inhaber des Kaffeehaus Villa, hat auch schon einige Maßnahmen ergriffen, um Plastik zu vermeiden. „Wir haben vor einiger Zeit bereits alle Plastik-Strohhalme entfernt und auch unsere to-go-Becher bestehen nur aus Papier“, sagt er. Auf Dauer möchten sie allerdings noch einen anderen Lösungsvorschlag anbieten, als die Papier to-go-Becher. „Wir denken schon eine Weile über Mehrwegbecher nach, die dann einfach wieder verwendet werden können."

Klaus Fehrenbach, Inhaber des Café Villa | Bild: Lea Spormann