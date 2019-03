Niedereschach – Das Floraparadies der Familie Weißer im Niedereschacher Ortsteil Schabenhausen ist im wahrsten Sinne ein Paradies für alle Natur- Pflanzen- und Blumenfreunde. Durch umfangreiche bauliche Veränderungen, verbunden mit großen Investitionen, hat die Familie Weißer, die das Floraparadies mit viel Liebe zum Detail, Fachwissen und Engagement seit vielen Jahren führt, ganz im Sinne ihrer Kunden aus der ganzen Region, wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen.

Am kommenden Samstag, 30. März, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 31. März, von 10 bis 16 Uhr, Kassenöffnung ist am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr, wird der Neubau im Rahmen eines großen Familienfestes eröffnet und alle sind eingeladen zu kommen.

Mit dem Bauvorhaben wurde eine große Erweiterung der Unterglas-Flächen realisiert. Verbunden mit dieser Vergrößerung wurden ein neues, attraktives Entrée und ein übersichtlicher Kassenbereich mit direktem, ebenerdigem Ausgang zum neuen Parkplatz geschaffen. Zudem entstanden zusätzliche Parkplätze, so dass zukünftig Parkraum für mehr als 200 Autos zur Verfügung steht. Der Eingangs-und Ausgangsbereich wurde komplett verlegt. Die Zufahrt erfolgt nun über die Niedereschacher Straße.

Erweitert wurde auch der Warmhausbereich, ein neuer Kassenbereich wurde geschaffen und mit dem neu eingerichteten „Marktplatz“, in dem regionale Produkte angeboten werden, ist das Floraparadies um eine Attraktion reicher. Doch nicht nur das ist neu, denn auch der Kalthausbereich wurde erweitert und ab sofort können es sich die Kunden und Besucher im Floraparadies im neu geschaffenen, mit gemütlichen Plätzen ausgestatteten Warmhaus und im Sommer auch im Außenbereich gutgehenlassen. Gerade die Einrichtung dieses Cafés lässt die Herzen nicht nur der Bürgerinnen und Bürger aus Schabenhausen, sondern auch der vielen Kunden des Familienbetriebes, höher schlagen und die Vorfreude ist groß.

Das Floraparadies Weißer ist eine Einzelhandelsgärtnerei, die auf großer Fläche selber Pflanzen kultiviert. Die Produktion und der Verkauf erfolgt dabei in Gewächshäusern mit über 7000 Quadratmetern sowie auf einer Freilandfläche von mehr als 10 000 Quadratmetern. „Lassen Sie sich durch unsere tollen Pflanzen und allem, was dazu gehört, immer wieder aufs Neue überraschen und inspirieren. Finden Sie etwas Ruhe sowie Entspannung und Erholung in unserem Floraparadies“, sagt Firmenchef Uli Weißer und betont, dass das Floraparadies für mehr Lebensqualität steht. Er lädt alle Interessierten zu einer Entdeckungstour von Flora und Fauna ein.

Weißers Floraparadies zeichnet sich aus durch eine Vielzahl von Anregungen, wie Pflanzen saisonal ihre volle Pracht entfalten können oder was dekorativ in Haus und Garten alles möglich ist. Auch in den Gewächshäusern und der liebevoll dekorierten Ausstellungsfläche zeigt sich deutlich, wie man sich mit Pflanzen und Dekorationen, als sein Leben ganz nach dem persönlichen Geschmack verschönern kann.

Zum Floraparadies-Sortiment gehören unter anderem Zimmerpflanzen, Beetpflanzen sowie Balkonpflanzen und Stauden. Aber auch Gehölze wie Rosen, Erden und Dünger finden sich in der Gärtnerei. Neben Pflanzenschutzartikeln bietet das Floraparadies seinen Kunden auch Samen sowie Blumenzwiebeln und Kräuter. Zudem gibt es eine große Auswahl an Keramikartikeln und Terracottatöpfen sowie Dekoartikeln und vielem mehr.

Das Floraparadies der Gärtnerei Weißer steht für schönste Qualitätspflanzen. Die meisten Pflanzen stammen dabei aus der Eigenproduktion der hauseigenen Baumschule. Diese verfügt über eine besonders große Freilandfläche, auf der mit viel Liebe und Fachwissen die Qualitätspflanzen herangezogen werden. Dazu zählen neben verschiedenen Rosen auch weitere Ziergehölze sowie Obstgehölze und zudem Forstpflanzen. Freuen können sich die Kunden auf üppige Stauden, wunderbare Beetpflanzen sowie Zimmer-und Balkonpflanzen. „In unserer Gärtnerei werden Sie garantiert fündig“, davon ist Uli Weißer überzeugt.

Im Florapardies Weißer kann man nicht nur eine große Auswahl an Pflanzen bestaunen, sondern als weitere Attraktion auch die verschiedensten Arten von wunderschönen Papageien. Prächtige Aras, wilde Amazonen, süße Sittiche und auch bunte Loris: sie alle haben ein artgerechtes Zuhause im Floraparadies Weißer gefunden. Die meisten von ihnen kommen aus dem Tierschutz oder wurden aus gesundheitlichen Gründen der Halter abgegeben und dürfen nun in riesigen, selbst konstruierten Volieren im großen Papageienhaus ihre Flügel schlagen. Es lohnt sich und ist eine ganz besondere Freude, in diese Welt voller bunter Federfarben und exotischen Geräuschen aus den Tropen einzutauchen.

Doch das Floraparadies Weißer ist nicht nur die Heimat für viele verschiedene außergewöhnliche Vogelarten, sondern auch ein Paradies für Kinder und ihre Eltern. Das zeigt sich beim Besuch des liebevoll angelegten, detailreichen Streichelzoos, in dem es lustige Alpakas zu bestaunen gibt, verschiedene Pfauenarten, grunzende Schweine, aber auch Ponys, Puten und putzige Häschen. Auch ein Schwan und einige Enten fühlen sich im Floraparadies heimisch. Wer einmal nach oben schaut, wird dutzende Tauben ihre Bahnen ziehen sehen. Wer den Körperkontakt mit den Tierchen sucht, kann auch zu den kleinen Zwergziegen in deren Gehege huschen und diese mit dem Futter aus den vorhandenen Futterautomaten verwöhnen.

Geöffnet ist das Floraparadies Weißer in der Niedereschacher Straße in Schabenhausen von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auch unter www.gaertnerei-weisser.de oder unter der Nummer 07728/858.