Das erste Taubenhaus der Stadt Villingen-Schwenningen für rund 150 Tiere soll in Schwenningen auf einem Flachdach neben dem Muslen-Parkhaus entstehen. Dafür gab der Gemeinderat nun seine Zustimmung. Von den Erfahrungen dort wird es abhängen, ob in Villingen auch solch eine Aufnahmestation realisiert wird. Klar wurde bei der Diskussion mit einem Experten aber auch, dass die Zahl der Tiere zunächst einmal zunehmen kann.

Nach jahrelanger Diskussion kommt die Stadt nun einem Taubenhaus näher. Angestoßen von den Freien Wählern wird seit geraumer Zeit darüber debattiert, ob mit solchen Anlagen der Taubenplage beizukommen ist. Mit Lockvögeln und Futter sollen die Tiere in die Taubenaufnahmestation gelockt werden, wie der Experte Frank Wilm von der Firma Astum, die das Projekt begleitet, deutlich machte. Die Vögel sollen dort brüten, ihre Eier werden gegen Attrappen ausgetauscht, was zu einer Verringerung des Bestands führt. Doch möglicherweise zieht die Station anfangs auch mehr Tiere an, was Ulrike Salat von den Bündnisgrünen anmerkte. Das bessere Futter oder auch ein Taubenbad bieten ja angenehme Lebensbedingungen.

Allerdings ist derzeit noch nicht geklärt, wer die Betreuung des Taubenhauses übernehmen wird. Dafür sind zwei ausgebildete Taubenwarte notwendig, die möglicherweise aus dem Tierschutzverein rekrutiert werden können. Diese Betreuung hätte schon zuvor geklärt werden sollen, bemängelte CDU-Frau Gudrun Furtwängler. Aktuell sollen im nächsten Haushalt 50 000 Euro bereitgestellt werden, dafür werden 25 000 Euro für die Station benötigt, 15 000 Euro für ein weiteres Taubenhaus und 10 000 für zusätzliche Maßnahmen.

Schwenningen an erster Stelle

Zunächst werde man sich auf Schwenningen konzentrieren, Villingen soll so schnell wie möglich folgen, erläuterte Wilm. Die Helfer, die angeworben werden sollen, könnten nicht nur aus dem Dunstkreis des Tierschutzvereins kommen. Wilm kann sich vorstellen, dass auch Rentner, die das „gerne tun“ auf 450 Euro-Basis angeworben werden.

Rund 1000 Tiere in der Doppelstadt

Viele Tauben wurden rund um die Schwenninger Stadtbibliothek gezählt: Dort halten sich regelmäßig rund 160 Tiere auf. In Villingen waren es bei einer Zählung der Firma Astum rund 190 Vögel, in der Doppelstadt wurden insgesamt 650 Exemplare vorgefunden, ihre Zahl dürfte je nach Jahreszeit auf bis zu 1000 steigen, abhängig davon, in welchem Umfang sie von den Bürgern gefüttert werden. Das ist in Villingen-Schwenningen untersagt und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Vor allem in Villingen an der Brigach und am Eisweiher werden die Tiere immer wieder aus vermeintlicher Tierliebe mit Brot versorgt.