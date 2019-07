von Vivan Kuhn

Die Goldenbühlschule konnte ihre erste Realschulabschlussklasse verabschieden. Zusammen mit den drei Abschlussklassen der 9. Klasse erhielten insgesamt 39 Schüler ihr Zeugnis.

Ein besonderer Abend

Als die Titelmelodie der Serie „Game of Thrones“ ertönt, schreiten die Schüler der 9. und 10. Klassen in die Aula. Für sie alle ist es ein besonderer Abend, sie haben ihren Schulabschluss in der Tasche. Moderiert wurde der Abend von den beiden Schülern Ayse Akan und Mikail Bilici. Als erstes wird Schulleiterin Stephanie Schick auf die Bühne gebeten.

Schulleiterin Stephanie Schick: Bild: Vivian Kuhn | Bild: Vivian Kuhn

Mit einem hörbaren Kloß im Hals bedankt sie sich bei den Schülern und verabschiedet sie mit den Worten: „Im Leben geht es nicht darum zu warten, bis das Unwetter vorbei ist, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen“. Sie wünschte den Schülern auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute. Als erste Realschulabschlussklasse sei dies auch für sie ein ganz besonderer Jahrgang mit talentierten, jungen Erwachsenen, die zusammen eine starke Leistung erbracht haben.

Dank auch an die Eltern

Ihr Dank ging auch an die Lehrkräfte und Eltern, die die Schüler über die teils schwere Prüfungszeit hinweg begleitet und jederzeit unterstützt haben. „Die hervorragenden Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen haben zusammen diesen erfolgreichen Abschluss ermöglicht“, so Schick.

Die Feier stand ganz unter dem Motto „Let‘s dance – we will rock our future“. Neben zwei Tanzeinlagen, die gemeinsam mit der Tanzschule Seidel einstudiert wurden, standen ein selbstkomponiertes Lied und ein Gedicht von Schülerin Stella Wink auf dem Programm. Mit dem Sketch „Prüfungsgefühle“, in dem die verschiedenen Gefühle, von Prüfungsangst über Stress bis hin zum Erfolgserlebnis, musikalisch untermauert zum Ausdruck gebracht wurden, brachten die Schüler den gesamten Saal zum Beben.

Feierliche Zeugnisübergabe

Nach dem Programm folgte dann die feierliche Zeugnisübergabe an die Schülerinnen und Schüler. Unter tosendem Applaus nahmen die Jugendlichen ihre Zeugnisse gemeinsam mit einer roten Rose strahlend entgegen. Schließlich überreichten die Schüler den Fachlehrern und Klassenlehrern der Abschlussklassen Geschenke und bedankten sich bei ihnen für die Unterstützung und die tolle Zeit. In Zukunft geht es für die meisten Schüler mit einer Ausbildung oder auf einer weiterführenden Schule weiter.