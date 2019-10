von Roland Dürrhammer

Mit dem „Kaffeeklatsch für Ehrenamtliche“ würdigt die Baugenossenschaft Familienheim jährlich Ehrenamtliche für deren soziales Engagement. Dieses Jahr lobte die Familienheim erstmals einen Ehrenamtspreis aus, um einen Menschen zu würdigen, der durch sein soziales Engagement mit besonderer Empathie und außergewöhnlichem Einsatz auffällt. Als Preis gab es hierfür das „Goldene Male“ und für den Helferkreis des Preisträgers ein Preisgeld über 500 Euro. Das „Male“ ist im Original am Gebäude der Familienheim zu sehen und gilt als Schutzpatron der Breiten Mühle. „Das hölzerne Male an unserer Fassade liegt uns am Herzen, und deshalb hegen und pflegen wir es“, sagt Familienheim-Vorstandsmitglied Martin Renner.

Das „Goldene Male“ wird zum ersten Mal vergeben. Es erinnert an den Schutzpatron der „Breiten Mühle“.

Schirmherr Manfred Kemter, ehemaliger Behindertenbeauftragter des Landkreises, hob den Einsatz der Familienheim für zahlreiche soziale Projekte hervor, für das die Familienheim 2019 den Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg erhalten hat. „Es gibt Ehrenämter in Vereinen, die alle kennen, aber viele sind nicht so bekannt“, so Kemte: Menschen, die sich für andere einsetzen, sie unterstützen oder nur einfach zuhören. „Sei es bei Besuchen in Altersheimen oder beim Einkaufenhelfen. Sie organisieren Spieletreffs für Senioren und sind ehrenamtlich in der Kirche tätig“, sagte Kemter beispielhaft für die vielen Aktivitäten.

45 Besucher kamen zum Kaffeeklatsch für Ehrenamtliche und zur Verleihung des Ehrenamtspreises des Familienheims in den Ewald-Huth-Saal im Münsterzentrum Villingen.Bild: Roland Dürrhammer

Für die fünfköpfige Jury mit Manfred Kemter, Anita Neidhardt-März, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, Sebastian Merkle, geschäftsführender Vorstand der Familienheim, Sebastian Renner und Melanie Pees, Sozialmanagerin im Familienheim, galt es, aus den 14 Bewerbungen einen Preisträger zu küren. In ihrer Laudatio verriet Pees anfangs schon, dass es sich um eine Preisträgerin handelt, die sichtlich den siebten Sinn für Menschen in Sorgen und Not habe. „Sie engagiert sich vielseitig, ist in ihrem Verein, der BSW-Fotogruppe, das Fundament, und die linke und rechte Hand des Vorsitzenden. Sie engagiert sich in der Kirchengemeinde St. Konrad, möchte nie im Vordergrund stehen und scheut jeden Auftritt am Mikrofon – und dabei ist sie eine Powerfrau mit Herz“, so Pees. Dann wurde es spannend und Kemter öffnete den Umschlag mit dem Namen der Siegerin. „Hier steht: Die Gewinnerin ist Gaby Salm“, las Kemter vor. Salm zeigte sich überrascht von dem Preis. „Es stimmt schon, dass ich viel mache und dass ich jetzt das ,Male‘ zu Hause aufstellen darf, finde ich ganz toll“, freute sich Salm.

Die anderen 13 Vorgeschlagenen hätten es auch verdient, den Preis zu bekommen, betonte Merkle: „Wir haben fünf von den Trophäen machen lassen, weil wir wissen, dass wir auch in den kommen Jahren wieder Ehrenamtliche haben, die den Preis verdienen“.

Die Historie

1971 wurde die 1630 im Spitalarchiv erstmals erwähnte „Breite Mühle“ an der Pontarlierstraße abgerissen und ein Wohn- und Geschäftshaus gebaut. In dem Gebäude hat die Geschäftsstelle der Baugenossenschaft Familienheim ihren Sitz. Unter dem Namen „Breite Mühle“ öffnet die Familienheim kostenlos ihre Räume für Gruppen mit gemeinsamen Hobbys und Interessen. An die „Breite Mühle“ erinnert das „Male“, Schutzpatron der Mühle. Die kleine Holzfigur saß einst hoch oben unter dem Giebel der Mühle.