Das Schwarzwald-Baar-Klinikum meldet am Dienstagabend den ersten Patienten, der am Coronavirus gestorben ist. Es handelt sich nach Mitteilung des Sozialministeriums Stuttgart um einen über 80-jährigen Mann aus dem Landkreis Rottweil, der zuvor an einer chronischen Erkrankung litt und bereits am Montag verstarb.

Schwarzwald-Baar Elf neue Corona-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben inzwischen leider den ersten verstorbenen Patienten mit Coronavirus zu verzeichnen“, bestätigte auch die Pressesprecherin des Klinikums, Sandra Adams. Der Patient habe bereits Vorerkrankung. Davon abgesehen gebe es – Stand Dienstag – im Klinikum zwei positiv-bestätigte Patienten und fünf Verdachtsfälle.

Das Landesgesundheitsamt und das Gesundheitsamt des Landkreises Rottweil haben das Gesundheitsministerium am Dienstagmittag (17. März) über den Todesfall informiert. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg auf fünf (Landkreise Rems-Murr, Esslingen, Göppingen, Heilbronn, Rottweil).

Nach Auskunft des Rottweiler Landratsamtes habe der verstorbene Patient nicht zu den Coronafällen in Rottweil gezählt. Demnach wurde er offensichtlich nicht nicht als Corona-Patient im Krankenhaus aufgenommen und demzufolge anfangs auch nicht isoliert. Hierzu äußert sich das Klinikum jedoch nicht. Auf welchem Weg der Mann sich infiziert haben könnte, ist offenbar nicht bekannt.