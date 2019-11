von Rolf Hohl

War die Heizung zu weit aufgedreht? War die Matratze zu weich? Es sind quälende Fragen, die Zazou jeden Tag begleiten, nachdem ihre Tochter im Alter von drei Wochen plötzlich gestorben war. Und während ihr Freund Tom versucht, das gemeinsame Leben irgendwie weiterzuführen, sucht sie Zuflucht im Zerstörerischen.

Das alles ist, so versichert Philipp Spielmann, reine Fiktion. „Ich habe selbst nie ein Kind verloren. Aber ich will mit dieser Geschichte zeigen, was es mit den Menschen macht, wenn die Vorstellung, die sie von ihrem Leben hatten, verloren geht“, erklärt er.

Der 26-Jährige arbeitet seit drei Jahren in der Stadtbibliothek von Villingen-Schwenningen und hat kürzlich in Eigenregie sein eigenes Buch veröffentlicht. „Hannah“ heißt sein Erstlingswerk, benannt nach dem toten Kind, und handelt von dem unheilsamen Verarbeitungsprozess der Eltern.

Der Kampf mit dem Verlust

Es ist der Vater, der dann die Geschehnisse aus seiner Sicht schildert. „Anfangs war es eine Liebesgeschichte, die ich dann über den Haufen geworfen und den plötzlichen Tod des Kindes an den Anfang gestellt habe“, schildert Spielmann. Der Verlust ist dabei das stetig wiederkehrende Thema seines Buchs.

Auch andere Charaktere kämpfen in verschiedenster Weise damit, und trotzdem findet Spielmann in den Zwischenräumen immer wieder Platz für Humor. „Der ergibt sich meist aus den skurrilen Situationen heraus, und weil die einzelnen Figuren auch ziemlich spezielle Typen sind“, sagt er.

Schwierig für ein breites Publikum

Während sich die Leser in teils beklemmender Nähe durch die Seelentopografie der Protagonisten fortbewegen, lässt Spielmann auch Raum für eigene Interpretationen. „Ich mag es, wie der Autor Peter Stamm das macht, mit vielen Freiräumen und Symbolik zu arbeiten“, sagt er. Aber gerade die Nähe zu diesem sensiblen Thema ist ihm schließlich ein wenig zum Verhängnis geworden.

Als er nach vier Jahren Schaffenszeit sein Buch fertig geschrieben hatte und sich auf die Suche nach einem Verlag gemacht hatte, bekam er entweder gar keine oder ablehnende Antworten. Das Buch, so hieß es, sei zwar gut geschrieben, aber auf dem Publikumsmarkt schwierig unterzubringen. „Es liegt auf der Hand: Junge Eltern möchten sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, und wer so etwas selbst bereits erlebt hat, will das nicht noch einmal nachlesen“, sagt Spielmann.

Kurzerhand hat er deshalb mit einem Lektor zusammen das Buch selbst ausgearbeitet und das Layout gemacht. Er ist überzeugt, dass „Hannah“ dennoch seine Leser finden wird, weil es bei Leserunden im Internet auf reges Interesse gestoßen sei. Überhaupt seien solche Plattformen ein guter Ort für junge Autoren, um zu überprüfen, ob sie das Zeug zum Schriftsteller hätten.

„Die Leute dort sind kritisch, aber auch sehr konstruktiv“, so Spielmann. Ob das Buch, das er über die Webseite „Books on Demand„ verkauft, ein Erfolg wird, weiß er noch nicht. Erste Verkaufszahlen, so sagt er, bekomme er erst nach drei Monaten.