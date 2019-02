von Hans-Jürgen Götz

Krabbelgruppen gibt es ja schon einige in der Doppelstadt, aber noch keine, die sich speziell an alleinerziehende Mütter und Väter richtet. "Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass es hier durchaus einen Bedarf gibt und der nimmt sogar zu", sagt Andrea Bender, vom Sozialdienst katholischer Frauen. Gemeinsam mit Margot Stehle hat Bender darum genau so eine Krabbelgruppe eingerichtet.

Ab März geht es los, zu Beginn erst einmal pro Monat, immer samstags von 14.30 bis 16 Uhr. Das Angebot ist kostenlos und konfessionsfrei. Es soll je nach Zuspruch auch entsprechend ausgebaut werden, immer ausgerichtet an den speziellen Bedürfnissen der alleinerziehenden Mütter und Väter, erklärt Bender. Die Betreuung der Krabbelgruppe übernimmt sie gemeinsam mit Margot Stehle, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Vereins ist gleichzeitig eine zertifizierte Tagesmutter. Und bei entsprechendem Zuspruch soll dieses Angebot über die Zeit auch ausgebaut werden.

Die Krabbelgruppe findet bei Margot Stehle in der Ursula-Haider-Strasse 55, in Villingen statt. Als Tagesmutter hat Stehle bereits die notwendige Erfahrung und stellt einen entsprechend eingerichteten Gruppenraum zur Verfügung. "Alleinerziehende Mütter und Väter stehen zum Teil vor ganz anderen Herausforderungen, als andere Familien und wir wollen hier eine Möglichkeit zum Austausch und gemeinsamen Spielen mit ihren Kindern anbieten", erklärt Margot Stehle.

Ganz bewusst wurde auch der Samstag als Krabbelgruppen-Tag gewählt, weil Alleinerziehende normalerweise unter der Woche Arbeiten müssen und sich nur am Wochenende die gewünschte Zeit für gemeinsame Stunden mit ihren Kindern nehmen können. Und genau in diesem Zeitraum gibt es für Alleinerziehende die Herausforderung welche Aktivitäten man gemeinsam mit den Kindern im Kreise mit Gleichgesinnten unternehmen kann. Ergänzt werden soll das Angebot auch durch optionale Fachreferate, die den Alleinerziehenden entsprechende Hilfestellungen rund um das Thema Kindererziehung geben können.

Üblicherweise sind Krabbelgruppen für Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren. Meistens gehen die Kinder dann bereits in den Kindergarten, die Krabbelgruppen lösen sich wieder auf und die Familien gehen wieder ihre eigenen Wege. "Hier wollen wir aber mit unserem Angebot für Alleinerziehende ganz bewußt weiter gehen", erklärt Andrea Bender. "Wir wollen ein Angebot schaffen, das die Kinder bis zur Pubertät begleitet."

Üblicherweise entwicklen sich aus den neuen Kontakten in der Krabbelgruppe über die Zeit auch viele private Aktivitäten, wie gemeinsame sportlichen Unternehmungen, gemeinsame Camping-Wochenenden, Ausflüge oder Urlaube. So will das Team die Krabbelgruppe auch zum Teil als eine Plattform für weiterreichende Aktivitäten für Alleinerziehende verstanden wissen.

Auch wenn es sich bei der Mehrheit der Alleinerziehenden um Frauen handelt, so finden sich inzwischen auch immer mehr alleinerziehende Männer, Tendenz steigend, so Bender. Darum werden auch ausdrücklich alleinerziehende Mütter und Väter von den beiden Initiatorinnen der Krabbelgruppe angesprochen.

Der Verein hat sich mit diesem Projekt auch beim großen Vereinswettbewerb vom SÜDKURIER und der Sparkasse beworben und hofft so in Zukunft noch mehr Unterstützung und Zulauf zu bekommen.