von SK

Die erste Aufnahme oben zeigt die nächtlich beleuchtete Halle von der Rückseite. Gut zu erkennen ist die "Kunst am Bau", die Lichtinstallationen an der Außenfassade und links der ebenfalls illuminiere "Neckartower".

Vom Regiepult wird die Hallentechnik gesteuert. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Viele Besucher lobten die Halle als hübsch und adrett. Vor allem der schöne Boden wurde lobend erwähnt. Der offene Beton im Innern indes gefiel nicht allen Besuchern. Und das Foyer erschien einigen für Großveranstaltungen doch recht knapp bemessen. Ein abschließendes Urteil ist aber erst in den nächsten Wochen und Monaten zu erwarten, wenn mögliche Kinderkrankheiten oder Schwachpunkte sichtbar werden

So sieht es im Foyer der Neckarhalle aus. Bei Großveranstaltungen kann es hier auch mal enger zugehen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die nächsten Veranstaltungen gehören nun der Narrenzunft. Am 6. Januar lädt der Verein zum traditionellen "Abstauben" als Einstieg in die Fasnet. Am 16. Januar folgt die Hauptversammlung der Zunft, am 1. und 2. Februar folgen die beiden Fastnachtsbälle.

Vogelperspektive auf den großen Saal mit Bühnenbereich. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Im März schließlich findet eine ganze Eröffnungswoche mit zahlreichen Veranstaltungen statt. Zum Auftakt ist die Bevölkerung am 24. März zu einem "Tag der offenen Tür" eingeladen, um die neue Halle, die rund elf Millionen Euro kostet, näher kennenzulernen.