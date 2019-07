von Hanna Mayer

Schwarzwald-Baar – Bislang mussten Krebspatienten im Schwarzwald-Baar-Kreis über eine Stunde Autofahrt auf sich nehmen, um die nächste ambulante Beratungsstelle zu erreichen: in Sigmaringen, Freiburg oder Tübingen. Im Oktober diesen Jahres soll die Beratungsstelle vorläufig in der Herdstraße in Villingen eingeweiht werden.

Die Diagnose Krebs verändert Leben. Nicht nur das des Betroffenen, sondern auch der Angehörigen. 1500 Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis erkranken jährlich erstmals an bösartigen Wucherungen. Angst, Verzweiflung und Hilflosigkeit – ein Gefühlschaos, das Hans-Peter Olma, Psychoonkologe am Schwarzwald-Baar-Klinikum, von seinen Patienten nur allzu gut kennt: „Die Diagnose Krebs löst bei den Betroffenen einen riesen Schreck und eine riesen Angst aus.“ Als Spezialist ist es seine Aufgabe, dem Krebspatienten und dessen Angehörigen in jeder Phase seiner Erkrankung beizustehen, ihn zu beraten und zu unterstützen. Eine Notwendigkeit, die stationäre Patienten des Klinikums vor Ort in Anspruch nehmen können.

Steigender Beratungsbedarf

Was aber ist mit den Patienten außerhalb des Klinikums, die ambulant behandelt werden? Laut Paul Graf La Rosée, Direktor der Klinik für Innere Medizin, hat sich die Krebstherapie in den vergangenen Jahren verstärkt in den ambulanten Bereich verlagert. Ein breiteres Behandlungsspektrum, eine zunehmend chronische Versorgung der Krankheit und insgesamt längere Lebenszeiten sind nur einige Gründe dafür.

Mit der Verlagerung in den ambulanten Bereich steigt auch der Bedarf an ambulanten psychosozialen Beratungsstellen.“Wir brauchen es und wir wollen es“, sagt Paul Graf La Rosée. Seit über einem Jahr setzt er sich für die Gründung einer psychosozialen Beratungsstelle im Landkreis ein: „Die Not des klinischen Alltags hat es angestoßen.“ Laut Graf La Rosée können 50 Prozent der Betroffenen von der Krankheit geheilt werden. Für viele der restlichen 50 Prozent ist Krebs eine chronische Erkrankung.

Viele denken bei der Krankheit an „Krankenhaus, Haarverlust, Übelkeit“, sagt La Rosée. Jedoch ist es mit der medizinischen Behandlung allein nicht getan. „Auch noch vier Jahre nach einer Krebserkrankung leidet der Patient unter den Nachwirkungen“, berichtet La Rosée. Schlafmangel, Angst und Konzentrationsschwierigkeiten sind nur einige Folgeerscheinungen, die auftreten können. Im folgenden Video erklärt La Rosée, wie Sie Ihr Krebsrisiko mindern können.

Hilfe bei Formularen, Fristen und Rechten

Brigitte Langlois vom Sozialdienst des Klinikums kümmert sich um die existenziellen Anliegen und Sorgen der Patienten: Formulare, Fristen, Rechte, Geld. All das sind Dinge, worüber sie die Betroffenen aufklärt und Hilfe anbietet. „Wir geben Tipps und Hinweise, um dem Klienten sozialrechtlich zur Seite zu stehen.“ Brigitte Langlois und Hans-Peter Olma wollen den Menschen vermitteln: „Wir machen es gemeinsam.“ Den Selbstwert stärken, sich den Ängsten annehmen, Mut machen. Auch das hilft, um wieder geheilt zu werden, da sind sich die beiden einig. Brigitte Langlois und Hans-Peter Olma werden ab Oktober Teil des Teams für die geplante Beratungsstelle werden. Vier Sozialarbeiter und drei Psychoonkologen des Klinikums werden sich dort die Arbeit teilen.

Finanzierung

Dass die Beratungsstelle noch in diesem Jahr anlaufen wird, hat seinen Grund. Bisher gibt es keine Regelfinanzierung des Bundes für Krebsberatungsstellen. So werden von insgesamt 12 Stellen in Baden-Württemberg acht vom Land und vier von der Deutschen Krebshilfe gefördert. Vor 2020 ist nicht mit einer nachhaltigen Finanzierungslösung zu rechnen. Allerdings sollen die im Jahr 2019 bestehenden Krebsberatungsstellen bei der ersten Förderrunde 2020 berücksichtigt werden. Bis es zu einer Regelfinanzierung kommt, tragen das Schwarzwald-Baar-Klinikum, der Landkreis, das Gesundheitsamt und der Förderverein „Mit Krebs leben“ die Kosten für die ambulante Krebsberatungsstelle. Ab 2022 wird die Caritas der Beratungsstelle ihre Räumlichkeiten im Neubau zur Verfügung stellen.

