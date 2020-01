Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel von 1752 wird von Lydia Schimmer aus Stuttgart gespielt. Das halbstündige Konzert findet am Samstag, 8. Februar, von 11 bis 11.30 Uhr in der Benediktinerkirche statt. Aufgeführt werden Werke von Jean-Adam Guilain, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach.

Zahlreiche Meisterkurse

Lydia Schimmer, geboren in Offenburg, vertiefte zunächst ihr Orgelspiel im Vorstudium bei Zsigmond Szathmáry an der Musikhochschule Freiburg. Anschließend studierte sie Master Kirchenmusik, Orgel und Cembalo an der Musikhochschule Stuttgart. Im Studiengang „Advanced Studies“ perfektionierte sie ihr Spiel bei Helmut Deutsch an der Musikhochschule Freiburg. Weiterführende Studien in der historischen Spielpraxis schlossen sich an, zahlreiche Meisterkurse ergänzten ihre Ausbildung.

Auftritte in Notre Dame

Von 2012 bis 2016 war sie hauptamtliche Kirchenmusikerin der Seelsorgeeinheit Nördlicher Kaiserstuhl und dort zusätzlich an der diözesanen Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker beteiligt. 2016 wurde Lydia Schimmer als Domkantorin an die Domkirche St. Eberhard in Stuttgart berufen. Dort hat sie unter anderem die Leitung des Aufbauchors der Mädchenkantorei und des Kammerchors der Dommusik, der Domkapelle St. Eberhard, sowie der Konzertreihe „Musik am Mittag“ inne. Als Organistin ist sie außerdem regelmäßig im In- und Ausland zu hören, darunter in Notre Dame de Paris und im Erfurter Dom.

Eintritt ist frei

Die monatliche Orgelmusik zur Marktzeit erfreue sich in ihrem nun schon 18. Jahr immer noch großer Beliebtheit, heißt es in einer Mitteilung. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.