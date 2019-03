von SK

Villingen-Schwenningen (cho) Ernst Revellio ist tot: Der bekannte Villinger ist mit 89 Jahren gestorben. Die gleichnamige Druckerei, die von seinem Urgroßvater Carl gegründet worden ist, hat er mehr als 50 Jahre lang maßgeblich mitgestaltet. 1994 hat er das Familienunternehmen seinen Söhnen Philipp und Mathias übergeben. Sein Sohn Paul, der Schüler bei Georg Baselitz war, hat sich als Künstler und Erschaffer des berühmten "Glotzer" einen Namen gemacht. Ernst Revellio war aber oft im Betrieb anzutreffen, auch um nach dem von ihm gestalteten ­kleinen Druckereimuseum mit Setzmaschine, Litho-Hand- und Kniehebel-Druckpresse zu schauen.

Eigentlich wäre Ernst Revellio lieber Lehrer geworden, wie sein Vater Paul, der als Historiker Karriere machte und unzählige Bücher über Villinger Geschichte schrieb. Paul Revellio war ab 1921 Stadtarchivar und Kustos der Städtischen Sammlungen, des heutigen Franziskanermuseums. Sein Sohn Ernst erlernte aber die Buchdruckerei und übernahm als 19-Jähriger zusammen mit seinem Bruder Klaus die Geschäfte der Druckerei, die damals noch in Hüfingen war. Er führte sie zu wirtschaftlichem Erfolg und verlegte sie in seinen Heimatort Villingen. Ernst Revellio blieb auch in seinem Ruhestand aktiv: Er schrieb Rad- und Wanderführer, deren Routen er selbst erarbeitete, und fotografierte Landschaften und Städte für Jahreskalender. Die Trauerfeier findet am Freitag, 15. März, um 15 Uhr auf dem Villinger Friedhof statt.