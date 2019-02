Villingen-Schwenningen – 80 Jahre – und noch kein bißchen müde: Sie prägt seit Jahrzehnten das musikalische Leben in der Stadt: Erkentrud Seitz hat Generationen von Kindern und Jugendlichen die Freude am Singen vermittelt und Konzerte mit ihren Klosterspatzen sind immer ein Garant für ein ausverkauftes Franziskaner. Heute feiert die beliebte Gesangspädagogin ihren 80. Geburtstag.

Noch immer unterricht sie an der Musikakademie Villingen-Schwenningen, wo ihre Schülerinnen regelmäßig erste Preise bei dem Wettbewerb Jugend musiziert gewinnen, und hat einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik in Trossingen. An der Rosenschule in Trossingen betreut sie eine Stimmbildungsgruppe und mit den Klosterspatzen probt sie einmal in der Woche.

Erkentrud Seitz ist in einem musikalischen Elternhaus in Duisburg aufgewachsen: "Meine Eltern haben einen Telemann-Kreis gegründet und viel Hausmusik gemacht." Das war vor allem Barockmusik mit Cembalo und Gamben und flöten. Sie erinnert sich noch gut an die Kriegszeit und die vielen Bombenangriffe. "Das vergisst man nicht." Oft saß sie verängstigt im Kinderzimmer und fand Trost durch den Klang der Bachkantaten, die ihre Eltern im Nebenzimmer hörten. Ausgebombt zog die Familie in die Nähe von Marburg, hier machte Erkentrud Seitz ihr Abitur.

Zum Studium der Romanistik, Germanistik und Musikwissenschaft ging sie nach Tübingen. Eine Ausbildung als Gesangspädagogin und Chorleiterin schloss sich an. Nach dem Studium kam Erkentrud Seitz hier in die Region und war als Lehrerin in allen Schularten tätig. Von 1983 bis 2006 war sie an den St. Ursula-Schulen als Lehrerin für Französisch, Deutsch und Musik beschäftigt. Hier gründete sie schon 1983 die bekannten Klosterspatzen, zuvor schon feierte sie Erfolge mit dem Kantilenenchor Schwarzwald, der schnell für seine herausragende Qualität bekannt wurde. Seit ihrem Ruhestand 2006 übernahm die Musikakademie die Trägerschaft für die Klosterspatzen.

Im März 2007 wurde die Chorleiterin für ihre ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gewürdigt wurde vor allem ihre Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen, Kooperationen zu schließen und mit gemeinschaftlichem Gesang auch jede zu beglücken, denen es nicht so gut geht.

Erkentrud Seitz hat mit vielen ihrer Schülerinnen noch Kontakt: "Manche sind richtig enge Freundinnen geworden." Weil sie selber von der Musik, dem Singen und den jugen Menschen begeistert ist, kann sie diese Begeisterung auch weitergeben. Daraus ergibt sich dann auch die Grundlage für ein intesives Arbeite4n un die heraussragenden Erfolge bei Jugend musiziert. Ihren Geburtstag feiert sie am Samstag mit zahlreichen Gästen in lockerem Rahmen mit Überraschungen und viel Musik.