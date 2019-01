von Marga Schubert

Bilder können ganz einfach Freude machen – Bilder können auch Geschichten erzählen. Bilder können aber auch dazu anregen, endlich ein langgehegtes Vorhaben in Angriff zu nehmen. Und genau das bewegte ein Bild bei Monika Hassmann, das der SÜDKURIER vor Weihnachten veröffentlichte.

Das Bild zeigt 43 Villinger "Maidle" (Mädchen) auf einem Klassenfoto des Jahrgangs 1952/53 aus der Klosterringschule, der damaligen „Maidleschuel“. Doris Feld hatte es in ihrem Erinnerungsschatz gefunden, als das Buch „1200 Jahre VS“ vorgestellt wurde, in dem auch die Villinger Klostergeschichte mit der letzten Superiorin Schwester Roswitha erzählt wird. Diese wiederum unterrichtete damals an der Maidleschuel. Das zur Vorgeschichte des Bildes, das im Kurzschuljahr 1961/62 entstanden sein muss.

In der Veröffentlichung im SÜDKURIER erkannten sich neben Monika Hassmann (damals Monika Heinzelmann) dann auch so manch andere Villingerinnen als süße Viertklässlerinnen wieder, wie sie mit Zöpfen oder frechen Ponys ganz brav in die Kamera blickten.

Nun will Monika Hassmann endlich Bewegung in ein langgehegtes Vorhaben bringen, nämlich ein Klassentreffen zu organisieren. Es gab kein 50-er-Treffen, auch kein 60-er-Treffen, jetzt soll es halt ein unrundes 66-er-Klassentreffen werden – frei nach dem Udo-Jürgens-Hit „Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss…“

Monika Hassmann kennt noch fast alle Villinger Klassenkameradinnen auf dem Bild – allerdings mit ihren Mädchen-Namen. Die Nachnamen nach ihrer Heirat bekommt Monika Hassmann nicht mehr alle zusammen. Aber ansonsten erinnert sie sich noch an so manches aus der damaligen Zeit, was ihr das Bild der 4. Klasse der Klosterringschule erzählt.

Zum Beispiel, dass die Klassenlehrerin (rechts im Bild) Frl. Dold hieß, dass in der 1. und 2. Klasse dieses Jahrgangs Klosterschwester Ludwina die Klassenlehrerin war. Eine süße Erinnerung hat Monika Hassmann im wahrsten Sinne des Wortes an Marianne Hoch (heute Kammerer-Hoch), die ihr beim Fotografieren fürsorglich die Hände auf die Schultern legt (Bildmitte). Denn im Laden bei Bäcker Hoch gab es Gummibärle – und die quirlige Marianne hatte davon immer eine Tüte voll dabei, die sie freigiebig verteilte.

Mit flauschigem Kaninchenfell ist die Erinnerung an Rosi Brase, damals Rosmarie Schäfle, untrennbar verbunden. Denn in deren Zuhause gab es zwar keine Schäfle, dafür aber Stallhasen. Und immer nach Weihnachten, lacht Moni Hassmann heute noch herzlich, kam Rosmarie mit einem neuen flauschigen Fellmäntelchen oder einen Muff aus Kaninchenfell in die Schule. Moni Hassmann: „Da waren wir vielleicht neidisch“. Aber absolut die Schnellste der Viertklässlerinnen war damals Elke Fruhnert, sie heißt heute Elke Kritzer. Sie war in Leichtathletik nicht zu schlagen.

Ja und s’Dorle Eigeldinger damals, heute Doris Feld und ehemalige Stadt- und Kreisrätin, kam eines Tages mit rotlackierten Fingernägeln in die Schule. Das war natürlich verboten. Doch Dorle schlängelte sich clever an dem Verbot vorbei. Denn immerhin genoss sie als einzige in der Klasse Ballettunterricht und durfte gelegentlich als Ballett-Tänzerin im Tüllröckchen in der Klasse vortanzen. Und da übersah die Lehrerin dann auch schon mal rote Fingernägel…

Für die kleine Moni Heinzelmann blieb hingegen Ballett-Unterricht ein Traum. Doch einmal nahm Dorle Eigeldinger sie mit zu einer Weihnachtsvorführung – und dann war sie ein einziges Mal ein glänzendes Schneeflöckchen. Unvergesslich.