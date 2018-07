Mit zwei schönen Erlebnissen konnte Erika Götz, seit 2006 Schulleiterin und Sympathieträgerin der Villinger Südstadtschule, ihre 40-jährige Schullaufbahn beenden: Nicht nur, dass sie von der Schulgemeinschaft, den 360 Schülern, den Lehrerkollegen, pädagogischen Helfern und den Eltern rührend verabschiedet wurde. An ihrem allerletzten Schultag durfte sie auch noch erleben, wie ein Bagger auf dem Schulgelände die ersten Schaufeln Erde aushob, um die Baugrube für den so lang ersehnten Erweiterungsbau zu schaffen.

Alles gut also zum Abschied für die engagierte Pädagogin, die nun im Bewusstsein in den Ruhestand tritt, eine wohlbestellte Schule zu hinterlassen. "Ich gehe mit einem guten Gefühl weg", sagt sie. Die dringend benötigte Schulerweiterung läuft an, ihr Nachfolger Elmar Dressel steht bereit und auch die Konrektorenstelle ist ausgeschrieben. "Ich kann jetzt gut loslassen", sagt die 63-Jährige. 40 Jahre im Schuldienst, davon viele in leitender Funktion, so findet sie, "sind genug".

Den Großteil ihrer Karriere hat die "Neckar-Schwäbin" aus Horb in Villingen-Schwenningen durchlaufen: Hirschbergschule und Gartenschule in Schwenningen, dann Schulleiterin an der Warenberg- und Südstadtschule in Villingen. Die letzere war vermutlich die größte Herausforderung für Erika Götz: Sie erlebte und gestaltete den Wandel der Bildungsstätte von der klassischen Grund- und Hauptschule zur einfachen Grundschule sowie den Aufbau eines Ganztages-Angebotes.

Das war für sie, die Schulleiterin, wie auch für das Lehrerkollegium mit großen Anstrengungen verbunden. Dass und wie ihr Kollegen diesen steinigen Weg mitgegangen sind und zum Erfolg geführt haben, erfüllt die scheidende Schulleiterin mit Freude. "Ich kann dem Kollegium nur ein großes Kompliment machen", sagt sie. Es lag aber gewiss auch an ihrem integrativen Führungsstil, dass diese Umgestaltung erfolgreich gestaltet wurde. Transparenz in allen wichtigen Fragen, dass war ihr stets wichtig im Umgang mit dem Kollegium und ebenso mit den Eltern. Das kostet stets viel Zeit, aber langfristig, sagt sie, lohnt es sich. Wertschätzung zeigen und immer ein offenes Ohr haben, auch das habe sich ausgezahlt, vor allem gegenüber den Schülern. "Meine Tür war immer auf, außer wenn ich telefonieren musste." Für Erika Götz waren dies die entscheidenden Voraussetzungen, dass das Schulklima stimmt und "Lernen Spaß macht".

Dass der Südstadtschule der Hauptschul-Zweig weggebrochen ist, war für die Schulleiterin lange absehbar. Es war, wie sie sagt, "eine Abstimmung mit den Füßen". Nachdem die Schulempfehlung für die Kinder politisch gekipppt wurde, haben die Eltern ihre Kinder meist auf die höheren Schulen geschickt. Die Hauptschule wurde zum Auslaufmodell. Es war im Jahr 2007, als Erika Götz mit ihrem Kollegen Hannes Bürner, seinerzeit Rektor der Bickebergschule, das Gespräch mit dem damaligen Kultusminister Helmut Rau (CDU) suchte. Für die Rektoren aus der Provinz ein kühner, weil unorthodoxer Vorstoß aufs politische Parkett. Sie empfahlen dem Minister das Modell einer Gemeinschaftsschule, in der die Schüler auf allen drei Niveaus unterrichtet werden können. Doch dieser Vorschlag passte nicht in Raus konservatives Bildungsideal. Den prophezeiten Niedergang der Hauptschule konnte Rau gleichwohl nicht aufhalten.

Erika Götz ist noch immer überzeugt, dass die Gemeinschaftsschule das zukunftsweisende Schulmodell ist. Längere gemeinsame Lernzeiten der Kinder, etwa wie in Frankreich bis zur achten Klasse, hält sie aus sozialen wie auch schulischen Erwägungen für höchst sinnvoll. "Die Kinder bringen sich ja gegenseitig viel bei", sagt sie.

Dagegen war der Ausbau der Ganztagsschulen hierzulande aus ihrer Sicht unvermeidbar. Denn immer mehr Eltern müssen zur Existenzsicherung beide berufstätig sein. Viele sind daher auf Ganztagsbetreuung angewiesen. An der Südstadtschule sind dies von den 360 Kindern ungefähr ein Drittel, die dort zu Mittag essen und nachmittags betreut werden. Erika Götz sieht den Aufbau dieser Ganztagsbetreuung, der von der Stadt mit der Bereitstellung von pädagogischem Personal intensiv unterstützt wird, als großen Erfolg. Geleistet wird nicht nur Hausaufgabenbetreuung und ein breitgefächertes Angebot an sportlichen, musischen oder sprachfördernden Angeboten – eine wichtige Bereicherung für die Schüler. Und auch die Lehrer, die jetzt mehr Präsenzzeiten an den Schulen leisten müssen, hätten erkannt, dass das Ganztagesangebot "eine große Qualitätschance" für die Schule sei. "Wir haben einfach mehr Zeit, mit den Schülern was zu tun."

Was hat sich in den 40 Jahren an den Schulen verändert? Das früher alles besser war an der Schule, an diese Mär glaubt Erika Götz nicht. "Ich kann mich erinnern, als ich 1978 anfing, da gab es Kinder, die waren genauso schwierig wie einige von heute." Was sich verändert hat, sei das Freizeitverhalten, der Medienkonsum, aber auch die Anspruchshaltung der Eltern an die Schule. Hier habe sich eine ziemliche Schere aufgetan. Zum einen die Eltern, die ihre Kinder überbehüteten, zum anderen Eltern, die am liebsten die gesamte Erziehung der Schule überlassen würden. Ihr Eindruck: "Das normale Mittelmaß ist uns etwas verloren gegangen."

Schwer beschäftigt war Erika Götz in den vergangenen Jahren mit der Raumnot ihrer Schule. Als die Außenstelle Erbsenlachenschule wegfiel und ihm Einzugsgebiet neue Wohnviertel wie das Welvert entstanden, platzte die Schule aus allen Nähten. Gerade für die Schulleitung war dies eine belastende Situation. In den vergangen beiden Schuljahren musste Erika Götz zahlreichen Eltern wegen Platzmangels eine Absage erteilen. "Das kann man den Eltern schwer vermitteln." Die ständigen Verzögerungen des Neubaus – aus einem Übergangsjahr wurden drei – zerrten an den Nerven. "Es wird jetzt Zeit, dass der Anbau bald fertig wird", stellt sie fest. Ob der Anbau ausreichen wird, ist eine spannende Frage. Mit dem neuen Wohngebiet "Friedrichspark" auf dem alten Krankenhausgelände, in dem einmal 1000 Menschen wohnen sollen, dürfte der Zulauf weiter anhalten.

Doch das sind nicht mehr die Sorgen der Erika Götz. Sie freut sich jetzt auf ihren Ruhestand. Zum Beispiel darauf, endlich einmal außerhalb der Schulferien verreisen zu können. Auch ihre anderen Hobbys will die jung gebliebene Pädagogin intensiver pflegen. Mehr Sport treiben zum Beispiel oder die französischen Sprachkenntnisse aufpolieren. Außerdem sind da noch die beiden Enkel, um die sie sich jetzt mehr kümmern kann.

Zur person Erika Götz (63), gebürtige "Neckar-Schwäbin" aus Horb, hat den Großteil ihrer 40-jährigen schulischen Laufbahn in Villingen-Schwenningen absolviert. Nach dem Lehramtsstudium unterrichtete sie zunächst von 1978 bis 1984 an einer Grund- und Hauptschule in Reutlingen, wechselte 1985, unterbrochen durch eine Babypause, an die Hirschbergschule in Schwenningen, wo sie bereits zur Konrektorin aufstieg. Es folgte von 1988 bis 1998 die Gartenschule in Schwenningen. Von 2002 bis 2006 leitete sie die Warenberg-Grundschule in Villingen. Ende 2006 übernahm sie die Schulleitung der Südstadtschule, die zunächst eine Grund- und Hauptschule war, ab 2014 dann nur noch eine Grundschule, die sie zur offenen Ganztagesschule weiterentwickelte. (est)

