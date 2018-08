Gerade noch rechtzeitig öffnete das Villinger Freibad nach einer aufwändigen Sanierung seine Tore. Zwischen dem 30. Juli und 5. August zählte die Bädergesellschaft 10 215 Badegäste, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke, zu der das Bad gehört. "Wir sind froh, dass wir das Kneippbad zu den Hitze-Wochen öffnen konnten", sagte sie außerdem. Nach dem ersten Ansturm kamen in der vergangenen Woche noch 4020 Besucher. Zum Vergleich: In der guten Saison 2016 waren insgesamt 44 000 Besucher.

Kein Sprung ins kalte Wasser

Außerdem werden seit Kurzem die Hinweisschilder ausgetauscht. Dort ist nun "Beheiztes Freibad" zu lesen. Hintergrund: Bei dem bisher gebräuchlichen "Kneippbad" dachten vor allem auswärtige Besucher an ein unbeheiztes Bad, an ein nach den Regeln des Pfarrers Sebastian Kneipp mit kaltem Wasser gefülltes Becken. Solch einem Missverständnis wollte man vorbeugen, doch bereits vor den Ferien wurde in den politischen Gremien über die Abschaffung des offiziellen Namens "Kneippbad" spekuliert. Doch dem ist nicht so, der bleibe erhalten, hieß es vonseiten der Stadtwerke. Der Name "Kneippbad" sei auch nicht urheberrechtlich geschützt, auch das wurde kolportiert. Allerdings wurde eine Erinnerung an den Kneipp-Pfarrer mit der Sanierung getilgt. Das Kneipp-Becken wurde eingeebnet, weil die Bäder-Verantwortlichen feststellten, dass es zu tief sei, und in der Nähe des Kinderbeckens eigentlich eine zusätzliche Aufsichtsperson notwendig sei. Das Kneippbad wurde bis Ende Juli für rund sechs Millionen Euro saniert, die Stadtwerke erneuerten unter anderem die Technik und den Kiosk.

