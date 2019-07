von Alexander Hämmerling

Es war besonderes Datum: Zum 55. Mal fand am Wochenende das Reitturnier samt Waldfest am Weilersbacher Waldrand statt. Das Organisationsduo, der Reit- und Fahrverein Schwenningen in Zusammenarbeit mit dem Männergesangverein 1922 Liederkranz Weilersbach (MGV), ist seit geraumer Zeit ein eingespieltes Team. Davon zeugte erneut der große Besucherandrang. Nahezu alle Biertische waren gut belegt und obendrein mit Speis und Trank versorgt.

Beim 55. Reitturnier mit Waldfest beim Weilersbacher Derby gab es knapp 200 Anmeldungen von Reitsportlern. | Bild: Ralf Hardy

„Zum Reitturnier und Fest an sich kann ich nur sagen, dass es erneut eine super Stimmung und Unterhaltung gab“, kommentierte der Pressewart des MGV, Ralf Hardy.

Kleine Show-Einlage der MGV-Männerriege

Bereits am Freitag startete die Feier mit einem Bierfassanstich. Erstmals durfte hier Gerhard Benz als jüngst gewählter Vorsitzender zur Tat schreiten. Aus dem frisch angezapften Fass gab es Freibierausschank für alle. Zur Feier der 55. Auflage des Festes hatte sich die Männeriege des MGV zuvor eine kleine Show-Einlage für ihre Gäste ersonnen: Auf einer Kutsche aufsitzend befuhr man die Festwiese. „Laut singend mit Akkordeon und Gitarren begleitet“, sagte Hardy.

Mehr als 2000 Euro Sponsorengelder

Der feierliche Auftakt mündete in das zweitägige Reitturnier, bei dem erneut mehr als 2000 Euro an Sponsorengeldern ausgeschüttet wurden. Das wohl am weitesten entfernte Mitglied in dem Sponsorenpool stammt gar aus Dubai. Am Montag fand das Waldfest ab 14 Uhr mit Senioren- und Kindernachmittag und Handwerkervesper seinen Aus.klang. Alle Interessierten waren erneut herzlich eingeladen.