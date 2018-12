von Sabine Naiemi

Ob es eine Gedenkfeier oder eine Freudenfeier werde, wisse er noch nicht, scherzte das Geburtstagskind Roland Wehrle am letzten Tag seines 69. Lebensjahres im großen Kreis der Geburtstagsgäste. Wehrle feierte am gestrigen Sonntag in der Tannheimer Nachsorgeklinik mit mehr als 200 geladenen, namhaften Gästen aus Politik, Verwaltung, Narretei und vielen mehr in seinen 70. Geburtstag hinein.

Weit über 200 Gäste haben sich zur Feier des 70. Geburtstages von Roland Wehrle in Tannheim eingefunden. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

"Die Nachfrage nach Rehaplätzen im Haus steigt und ist so groß, dass wir den Bedarf gar nicht decken können", sagte Roland Wehrle. Deshalb sei die Stiftung gerade dabei, eine weitere Klinik in Strausberg in Brandenburg zu planen. Der Spatenstich soll im Frühjahr 2019 sein, den Betrieb aufnehmen soll sie Anfang 2021. Ein Tag mit solchen Ehren, wie sie Roland Wehrle zuteil wurden, ist natürlich auch immer eine willkommene Gelegenheit für einen Rückblick.

Die Nachsorgeklinik entstand aus einer Vision heraus in schwierigen Zeiten, die Baukosten betrugen 52 Millionen Mark, im November 1997 nahm sie ihren Betrieb auf und wurde stetig erweitert. "Mit Ende der Reha 2018 können wir auf 1 038 000 Pflegetage zurückblicken", erklärte Geschäftsführer Thomas Müller. Die bundesweit einzigartige Klinik sei seit fast 20 Jahren zu 100 Prozent belegt. Dass die NachsorgeklinikTannheim überhaupt existiert, ist Roland Wehrle zu verdanken, der sich trotz Kritik, Zweifel und in den Weg gelegten Steinen nie von seiner Vision habe abbringen lassen. Müller attestierte seinem Kollegen, ein Besessener und ein Künstler zu sein, besser gesagt ein besessener Künstler.

Nachdem er nie Zeit hatte, ein Motiv für die gewünschte Fahne auszusuchen, überreichen Otto Gäng (Mitte) und Peter Schmidt (rechts) im Auftrag der VSAN dem Jubilar kurzerhand eine unbemalte Fahne mit etwas Farbe dazu. | Bild: Naiemi, Sabine

"Wo Lob hingehört, darf man es auch sagen", sagte Horst Mehl. Wehrle sei einer der großen Paradigmenwechsler, er habe die Welt verändert, lobte der Aufsichtsratsvorsitzende der Stiftung den Jubilar "auf Teufel komm raus". "Einnehmend" in vielerlei Hinsicht und "immer fünf Schritte voraus", fügte Stiftungsrat Günther Przyklenk vom Förderverein Deutsche Kinderkrebsnachsorge der langen Liste hinzu.

Seit 37 Jahren ist der Furtwanger im Präsidium der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) aktiv, seit 23 Jahren ist er deren Präsident. "Er gibt einfach nie auf. Jemand hat einmal gesagt, er ist der hartnäckigste Wegelagerer Baden-Württembergs", charakterisierte Otto Gäng, Vizepräsident der Narrenvereinigung, den langjährigen närrischen Weggefährten. Roland Wehrle sei es zu verdanken, dass die Fastnach immaterielles Kulturerbe ist, er hat den Narrenempfang im Regierungspräsidium wieder eingeführt und 2006 die Narrenschelle.