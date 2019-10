Die Sanierung der Niederwiesenstraße geht voran, aktuell ist nur eine Fahrspur stadtauswärts ab Höhe Waschanlage bis zum Ortsende befahrbar. Autofahrer, die von Marbach oder Rietheim kommen, werden über den Unteren Dammweg an der Kompostanlage entlang, umgeleitet. Die Zufahrt zum Aldi-Markt, zum Raiffeisen-Markt und zur Waschstraße ist von der Stadt her kommend immer möglich. Insgesamt erfolgt die Sanierung der Straße in drei Abschnitten. Die aktuellen Arbeiten im Rahmen des ersten Bauabschnitts sollen laut Pressestelle der Stadt bis Ende November abgeschlossen sein.

Stadteinwärts müssen die Autofahrer hier alle rechts abbiegen und an der Kläranlage vorbei über den Unteren Dammweg fahren. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bei den anstehenden Bauarbeiten wird der bestehende Asphaltbelag abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. Ebenso wird in diesem Abschnitt der fehlende Gehweg hergestellt. Für den späteren Ausbau der Breitbandverkabelung werden Leerrohre im Bereich der neu gebauten Gehwege verlegt. Für den Einbau des neuen Deckenbelags ist eine Vollsperrung der Straße notwendig. Diese wird circa zwei Tage dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr beidseitig über den Unteren Dammweg geleitet. Ein genaues Datum der Vollsperrung will die Stadtverwaltung rechtzeitig bekannt geben. Die Fortsetzung der weiteren zwei Bauabschnitte zur Fahrbahnsanierung der Niederwiesenstraße ist für 2020 vorgesehen.