von SK

Am 25. Mai ist es wieder soweit: Das Kneippbad Villingen öffnet seine Pforten. Im vergangenen Jahr war die Freibad-Saison wegen des zweiten Abschnitts der aufwändigen Sanierung extrem kurz: Das Bad öffnete 2018 erst Ende Juli.

Villingen-Schwenningen Über 23 000 Besucher: Stadtwerke mit Freibadsaison zufrieden Das könnte Sie auch interessieren

Die diesjährige Freibadsaison findet ohne den bisherigen Bäderbetriebschef Jerome Chapus statt, der die Bäder VS zum 1. Mai verlassen hat, wie Pressesprecherin Susanna Schmidt auf Anfrage mitteilt. Durch die Kündigungsfrist habe es ausreichend Zeit gegeben, eine Nachfolge zu finden. So sei ein nahtloser und vor allem reibungsloser Übergang möglich gewesen. Außerdem hätten alle Bäder eigenständige Leiter, die diese selbstständig, ohne Anleitung des Bäderbetriebschefs, betreuen, so Schmidt.

Villingen-Schwenningen Der Herr der Bäder Das könnte Sie auch interessieren

Die Bäder Gesellschaft will nächste Woche den neuen Bäderbetriebschef der Öffentlichkeit vorstellen und Jerome Chapus verabschieden, der in dieser Funktion seit Juni 2017 tätig war.