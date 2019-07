von Lea Spormann

Die Prüfungen sind geschrieben, der Abiball ist gefeiert und die Zeugnisse sind ausgehändigt worden. Für zahlreiche Schüler in St. Georgen ist in den vergangenen Wochen ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen und die Welt ist ein Stückchen größer geworden. Ausbildung, Studium, Auslandsjahr – Möglichkeiten gibt es viele. Das macht die Entscheidung nicht einfacher, wohin der Weg nun führen soll. Zwei Abiturientinnen des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums erzählen von ihrem.

Leonie Heidinger, Abiturientin am TSG, will vor einem Studium erst mal eine Pause machen und ein wenig Reisen. | Bild: Lea Spormann

Leonie Heidinger: „Für mich waren die letzten zwei Schuljahre einerseits sehr schön, da wir als Klasse noch mal viel besser zusammen gewachsen sind. Andererseits war aber auch sehr viel zu tun und man musste die Ferien mehr zum Lernen nutzen, als zum Entspannen“, erzählt die 18-jährige Leonie Heidinger. Abitur bedeutete für sie darum erst mal eine große Erleichterung. „Traurig war ich natürlich auch, da man viele seiner Mitschüler nicht mehr sieht, da sie ins Ausland gehen oder wegziehen.“

Komisch, vermutet Leonie Heidinger, wird es erst so richtig, wenn für die anderen die Schule wieder losgeht und sie selbst nicht mehr dorthin muss. „Ich werde nun erst einmal anfangen zu arbeiten, um etwas Geld zu verdienen und im Anschluss werde ich mit einer Freundin skandinavische Länder bereisen“, erzählt Leonie Heidinger. Danach möchte sie Internationale Betriebswirtschaft in Furtwangen studieren. „Ich wollte vor dem Studium erst mal eine Pause machen, weil das Abi schon sehr stressig war.“

In Zukunft hofft Leonie Heidinger, ihre Mitschüler mal wieder bei einem Klassentreffen zu sehen. „In kleinen Gruppen werden wir uns sicherlich auch treffen, aber ob es als ganze Klasse klappt, werden wir sehen.“ Für sie war die Schulzeit definitiv keine Verschwendung, vor allem auch wegen ihrer Lieblingsfächer Französisch und Mathe. „Ich habe in der Schule gelernt, mit Stress umzugehen und mich selbstständig zu organisieren, das wird mir auch in Zukunft helfen.“

Laura Canobbio, Abiturientin am TSG, wird sich gleich in ein Studium stürzen. Bilder: Lea Spormann | Bild: Lea Spormann

Laura Canobbio: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Laura Canobbio. Für die 17-Jährige war die Abschlusszeit stressig, aber sie hat es genossen, durch die Kurswahl auch in ihren Lieblingsfächern mehr zu lernen. „Ich bin auch sehr erleichtert, dass es jetzt vorbei ist und der Abiball hat uns sehr geholfen, damit wir von unserer Schule Abschied nehmen können“, sagt sie.

Eine lange Pause gönnt Canobbio sich dennoch nicht: „Ich möchte Molekulare und Technische Medizin an der Hochschule Furtwangen studieren.“ Biologie war auch eines ihrer Lieblingsfächer, sie bekam für ihre Leistungen sogar den Biologie-Preis ihrer Schule. „Ich habe mich dafür entschieden, direkt weiter zu studieren, da ich Angst habe, aus dem Lernen raus zu kommen und außerdem hatte ich große Lust weiter zu machen“, erzählt sie.

Vermissen wird sie von der Schule vor allem ihre Mitschüler und den getakteten Tagesablauf. „Die Schulzeit hatt mir auch gezeigt, dass ich für die Dinge, die ich will, arbeiten muss und mir nichts so einfach hinterhergeworfen wird.“ Außerdem habe die Schulzeit ihre Persönlichkeit geprägt und „mir gezeigt, was ich wirklich gut kann und was mir vielleicht weniger liegt“.