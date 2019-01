von SK

Villingen-Schwenningen (sk) Insgesamt 2640 Kinder haben 2018 in Villingen-Schwenningen das Licht der Welt erblickt und bei der Namensgebung weichen die Vorlieben der Eltern etwas vom Bundestrend ab. Der beliebteste Mädchenvorname ist Emma, 28 kleine Mädchen heißen so, und 27 Jungen haben von ihren Eltern den Namen Noah bekommen. Dies teilt die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner, auf Anfrage mit. Dicht gefolgt sind die beiden Spitzenreiter in VS von Mia und Leon.

Bundesweit steht bei den Mädchen der Name Sophia auf Platz eins und der Name Emma auf Platz zwei. Bei den Jungs verhält es sich ähnlich, dort steht Ben auf dem ersten Platz und Leon auf dem zweiten. Sophia hat es in VS auf Rang drei geschafft und Ben rangiert ebenfalls erst hinter Noah und Leon.

Interessant sind auch die Zahlen der mehrteiligen Vornamen. Scheinbar immer noch angesagt ist es, seinem Kind zwei Vornamen zu geben. Wozu sich 999 Eltern aus der Region entschieden haben. Die meisten Kinder kommen im Schwarzwald-Baar-Klinikum auf die Welt. Außerdem gibt es noch 49 Kinder mit drei Vornamen und sechs Kinder mit mehr als drei Vornamen.

Nachfolgend die Statistik der zehn beliebtesten Vornamen in Villingen-Schwenningen:

Mädchen:

1. Emma: 28

2. Mia: 24

3. Sophia: 23

4. Lena: 18

5. Emily: 16

6. Amelie: 15

7. Emilia: 15

8. Lina: 15

9. Lea: 14

10. Maria: 14

Jungen:

1. Noah: 27

2. Leon: 23

3. Ben: 19

4. Samuel: 19

5. Paul: 18

6. Jonas: 17

7. Lukas: 16

8. Felix: 15

9. Julian: 15

10. Liam: 15