von Hans-Jürgen Götz

Einen hohen Stellenwert genießt das Thema Kinderbetreuung in der Gemeinde Brigachtal. Jedes Jahr steht die Überprüfung der Auslastung aller drei Kindertagesstätten auf dem Programm des Gemeinderates, direkt verbunden mit einer vorausschauenden Planung für die kommenden Jahre.

Über 260 Plätze notwendig

Nachdem in der Vergangenheit der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen stets rückläufig war, hat sich dieser Trend seit 2016 eindeutig umgekehrt. So schätzt die Gemeindeverwaltung den Bedarf für die Jahre 2019/20 auf 235 bis 250 Plätze. Bis 2023 könnte er sogar noch weiter ansteigen auf bis zu 264 Plätze. Leider ist eine konkrete Planung für die Gemeinde nicht ganz so einfach.

Gut aufgestellt

Es gibt nun seit einigen Jahren zwar weitreichende Rechtsansprüche seitens der Eltern, andererseits aber keinerlei Kindergartenpflicht. Aus diesem Grund werden alle relevanten Statistiken und Entwicklungen laufend beobachtet und bei Bedarf innerhalb des jährlichen Planungshorizontes entsprechend revidiert. Aktuell ist die Gemeinde aber sehr gut aufgestellt, um dem aktuellen Bedarf gerecht werden zu können. Das betrifft das zur Verfügung stellen entsprechender Krippen- und Gruppenplätze für die jeweiligen Altersstufen, also auch ein entsprechend breites und vielfältiges pädagogisches Angebot seitens der Erzieherinnen in allen drei Einrichtungen. Außerdem gibt es eine bedarfsgerechte Schulkindbetreuung.

Gemeinde muss über eine Million zahlen

Auf der Kostenseite macht sich dieses größer werdende Angebot vor allem durch stetig steigende Personalkosten bemerkbar. Diese sind unter anderem dem Umstand geschuldet, dass vor allem auch immer mehr Kinder im Krippen-Bereich betreut werden müssen. Trotz der Kindergartenbeiträge und weitreichender Förderungen seitens von Land und Bund verbleibt bei der Gemeinde aktuell ein Zuschussbedarf in Höhe von 1,1 Millionen Euro.

Drei Prozent höhere Beiträge

So schlug die Gemeindeverwaltung denn auch vor, den Beitrag ab 1. September um drei Prozent zu erhöhen, gemäß der Empfehlung des Gemeindetags. Das entspricht einer Erhöhung des Regelbeitrages von 114 auf 117 Euro. Dem konnten die Gemeinderäte mit 13 Ja- zu einer Nein-Stimme zustimmen. Ebenso wurde die Zeiten der Schulkindbetreuung dem aktuellen Bedarf entsprechend leicht gekürzt. Beschlossen wurde auch die Erweiterung um zwei Gruppen mit je 20 Plätzen in der neuen Außenstelle der Kindertagesstätte Gaisberg. Hier wird gerade der ehemalige Kindergarten Schlupfwinkel modernisiert und wird ab September wieder betrieben werden. Welchen Namen diese Außenstelle haben wird, dürfen die Erzieherinnen und Eltern dann nach ihrem Einzug im September selbst bestimmen.