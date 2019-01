Es wir kein leichtes Jahr werden für Klaus Hässler. Statt mit Veranstaltungsagenturen wird er sich mit Handwerkern herumschlagen dürfen. Statt Oktoberfesthits wird Baulärm die Helios-Arena füllen. Und zu allem Überfluss hat er auch noch einen ganz engen Zeitplan einzuhalten. "Es darf nicht dazwischen kommen", sagt Hässler, der Hallenmanager.

Am Ende bleiben sieben Monate, um die Halle 2 der Kunsteisbahn zu sanieren. Angefangen bei einem neuen Dach bis hin zu einem neuen Belüftungssystem. Für Veranstaltungen bleiben da weder Zeit noch Platz. "Wir haben bereits im Vorfeld bei den Agenturen gesagt, dass wir den Umbau planen und keine Events durchführen können", sagt Hässler.

Vergangene Woche hat er aber die Helios-Arena bereits vormerken lassen. "Bei der Planung für 2020 sollen sie uns wieder berücksichtigen." Was genau geplant ist, weiß er noch nicht. Einen Wunsch hat er aber: "Mal wieder so ein richtig großes Konzert, wie damals Pur, dass das Publikum anzieht."

Bis dahin dauert es aber noch ein wenig. Am 20. März endet nun erst einmal die öffentliche Eislaufzeit. Unmittelbar danach, am 25. März, wird die Eismaschine für die Bahn zwei abgestellt. Acht bis zehn Tage wird es dauern, bis das Eis abgetaut ist. Danach beginnen die Sanierungsarbeiten. "Das Dach kommt runter", sagt Hässler. Außerdem soll die Halle mit einer neuen Seitenwand ganz geschlossen werden. Vor allem die Umsetzung der Brandschutz-Auflagen sei enorm aufwendig.

"Es ist eine Herausforderung", sagt Hässler. Aber eine, die sich lohnen wird. Denn ein ganzjähriger Eisbetrieb in der Halle zwei könnte die Vermarktung der Halle zu Trainingszwecken enorm ankurbeln. Außerdem müssten die Wild Wings für ihre Sommervorbereitung nicht mehr in die Schweiz ausweichen.

Dass Hässler und sein Team unter Druck arbeiten können, haben sie bereits im vergangenen Jahr bewiesen. Da wurde zwischen April und Juli ein neuer Kühlkreislauf für die Eishalle 2 installiert.

Die Sanierung

In einem zweiten Bauabschnitt (der erste erfolgte im Sommer 2018), wird in diesem Jahr in der Halle 2 das marode Dach komplett ersetzt, die Halle mit einer neuen Seitenwand vollständig geschlossen, eine Belüftungsanlage installiert, die Beleuchtung und die alte Holzbande aus Sicherheitsgründen durch eine flexible Bande ersetzt. Dann besitzt die Schwenninger Kunsteisbahn eine zweite Eishalle, die einen Ganzjahresbetrieb ermöglicht. Außerdem wird das Kühlsystem für die Curlinghalle ebenfalls erneuert. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Stadt dafür auf rund fünf Millionen Euro.