von Rüdiger Fein

Am kommenden Samstag, 14. September, startet morgens um 10 Uhr bei der Train Station Reining Horses im Zollhaus ein spannendes Turnier. Das Besondere an dem diesjährigen Turnier, das eine Disziplin des Westernreitens darstellt, ist, dass es ausschließlich von Kindern und Jugendlichen gestaltet wird. Zahlreiche Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren treten in den verschiedenen Disziplinen an und es sind auch in diesem Jahr wieder viele attraktive Preise für die Teilnehmer in allen Wettbewerben ausgelobt.

Das zweite Besondere an diesem Turnier ist, dass die Teilnehmer nicht zwangsläufig aus dem Westernreiten kommen müssen. Auch Teilnehmer anderer Reitarten dürfen mitmachen. Ziel des von Maria und Sebastian Bucher veranstalteten Turniers ist es, Werbung zu machen für die Disziplinen des Westernreitens und die Kinder und Jugendlichen locker an den Wettkampf heranzuführen. Hierfür haben die beiden Organisatoren, die in allen Bereichen von Annette Maile und vielen weiteren Helfern unterstützt werden, eigens einen Range Riding Parcours mit Hütchentoren, einer Volte und kleinen Hindernissen für Kider entwickelt.

Die Kunst beim Westernreiten ist es, das Pferd von der eigenen Führungsrolle zu überzeugen und ihm zu zeigen, wer der Boss ist. Beim Reining wird das Pferd am Zügel geführt. Aus dem Turnier im vergangenen Jahr bringen Maria und Sebastian Bucher nur beste Erinnerungen mit. Nicht nur das Kids-Turnier war ein toller Erfolg und für alle ein Riesenspaß, auch das Rahmenprogramm, das man für die zahlreichen Gäste organisiert hatte, ist von allen gut angekommen worden.

Ein Spaßparcours ohne Pferd, Hufeisenwerfen und geschickt mit dem Lasso umgehen waren echte Herausforderungen für die zahlreichen Gäste. Zusätzlich kann in diesem Jahr jeder in einem Quiz zum Thema Reiten sein Wissen unter Beweis stellen. Natürlich ist auch in diesem Jahr wieder für Essen und Getränke gesorgt und am Abend sorgt die Formation „The shaking Dices“ für die musikalische Unterhaltung für alle Freunde des Reitsports.