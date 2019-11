von Rüdiger Fein

„Wir laden ein und jeder kann Gewinner sein!“ Das Medienhaus SÜDKURIER lädt auch in diesem Jahr ein zur Teilnahme am großen Weihnachtsgewinnspiel. Viele attraktive Preise im Gesamtwert von über 10 000 Euro locken und die Teilnahme ist kinderleicht. Ab sofort gibt es in allen teilnehmenden Geschäften in Villingen-Schwenningen die begehrten Rubbellose und in mehr als 80 Losen schlummert einer der tollen Gewinne, die der Einzelhandel und der SÜDKURIER gemeinsam ausloben.

Viele Geschäfte machen mit

Die beteiligten Unternehmen des Einzelhandels erkennt man an den Plakaten, die deutlich erkennbar in den Auslagen und Schaufenstern der Händler auf diese besonderen Gewinnchancen hinweisen. „Wir wollen gemeinsam mit den teilnehmenden Händlern die Treue unserer Kundschaft belohnen indem wir ihnen zu den vielen attraktiven Angeboten, die unser Handel in der Vorweihnachtszeit bietet, zusätzlich die Gewinnchance auf ein ganz besonderes Dankeschön bieten“, sagt Leo Malsam, der als Verkaufsleiter des SÜDKURIER im Bereich Schwarzwald-Baar-Heuberg zuständig für die Rubbellos-Aktion ist, die man gemeinsam mit dem doppelstädtischen Einzelhandel ins Leben gerufen hat.

Mit diesem Rubbelos können Sie gewinnen. | Bild: Nathalie Göbel

Rubbellose gibt es bei jedem Einkauf

Und so nimmt man teil: In allen am Weihnachts-Gewinnspiel 2019 beteiligten Geschäften erhalten Sie unabhängig vom Einkaufswert pro Einkauf ein Rubbellos, solange der Vorrat reicht. Jedes Rubbellos enthält einen individuellen Code. Dieser Code muss im Internet unter www.rubbellos.suedkurier.de aktiviert werden.

Nach der Aktivierung nimmt dann jedes Los mit seinem individuellen Glückscode an zwei Zwischenverlosungen und an der Hauptverlosung teil. In jeder Gewinnspielwoche kann man mit bis zu 25 Glückscodes pro Person teilnehmen und sich so vielfältige Gewinnchancen sichern. Die Gewinne, der erste Preis ist ein Trekking E-Bike der Marke Raleigh im Wert von 3300 Euro vom E-Bike-Center Tour – sind so vielfältig wie der doppelstädtische Handel mit seiner attraktiven Angebotspalette.

Attraktive Gewinne

Die beiden weiteren Hauptgewinne sind ein Mähroboter aus dem Hause Reiko-Trenkle oder der Aluminium Chair EA 108 vom Villinger Einrichtungshaus Smow. Oder sie lassen sich zu einer Bierverkostung beim Weilersbacher Haderkarle einladen, in einem der vielen beteiligten Autohäuser ihr Fahrzeug kostenlos aufbereiten oder testen an einem Wochenende die Vorteile eines Hybrid-Fahrzeuges. Es lohnt sich also, dabei zu sein.

Zwischenverlosungen

Damit die Teilnehmer mit ihrem Gewinnerglück nicht bis Weihnachten auf die Folter gespannt werden, finden am 29. November und am 6. und 13. Dezember bereits Zwischenverlosungen statt. Dort sind insgesamt 30 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 15 Euro zu gewinnen, die dann auch sofort für den Weihnachtseinkauf eingesetzt werden können. Die Übergabe der Hauptpreise erfolgt im festlichen Rahmen des Weihnachtsmarktes in VS-Schwenningen am Freitag, 20. Dezember, um 18.30 Uhr.