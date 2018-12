von Roland Dürrhammer

"Plötzlich und völlig unerwartet" ist er da, der 24. Dezember, Heilig Abend. Bei manchen treibt es nun den Angstschweiß auf die Stirn bei dem Gedanken, man muss noch ein Geschenk besorgen und beim Blick in den Kühlschrank sieht man nur gähnende Leere. Dann hat sich auch noch unerwarteter Besuch über Weihnachten angekündigt. Was nun? Wo findet man noch ein passendes Geschenk und bis wann kann man wo an Heilig Abend noch einkaufen? Ein Überblick.

Zunächst gilt: Früh aufstehen ist angesagt, denn man muss sich auf längere Wartezeiten einstellen, weil es vielen anderen auch so geht. In Ewald's Feinkostladen in der Färberstraße kann man sich schon ab 7 Uhr mit Köstlichkeiten aus Südtirol eindecken. Für eine Brotauswahl ist auch gesorgt und passende Geschenke für Genießer sind auch vorbereitet. Aber um 13 Uhr ist Schluss bei Ewald.

Wer noch ein besonderes Buch sucht, findet dies unter dem Titel "Me schwätzt mitenand Villingerisch" in der Buchhaltestelle in der Brunnenstraße. Doch aufgepasst, hier ist schon um 12 Uhr Feierabend, während man nebenan im "Schokolädle" noch bis 14 Uhr ein süßes Präsent finden kann. Ein besonders Dekostück für den Weihnachtstisch, oder wer ein edles Schreibgerät verschenken möchte, ist bei Wiebelt in der Bickenstraße an der richtigen Adresse, und für einen Espresso zwischendurch ist vielleicht auch noch Zeit; aber nur bis 13 Uhr.

Ein Gutschein ist auch sehr beleibt an Weihnachten, sei es vom Drogeriemarkt oder aus einer Buchhandlung. Mory's Hofbuchhandlung in der Rietstraße hat bis 13 Uhr geöffnet und ebenfalls in der Rietstraße kann man in der Osiander Buchhandlung sowie im Drogeriemarkt Müller noch bis 14 Uhr einkaufen. Besondere Gutscheine sind auch jene, wenn der Beschenkte und der Schenkende diesen zusammen einlösen. Das kann bei einem gemeinsamen Frühstück in einem der vielen schönen Cafés in unserer Stadt sein.

So haben unter anderem das Kaffeehaus Villa in der Färberstraße und das Café Dammert in der Rietstraße bis 14 Uhr offen. Aus dem Event-Angebot beim Wein-Riegger, etwa für eine gemeinsame Weinverkostung, oder auch ein Whisky Einsteigertasting kann man mit einem Gutschein sicher auch eine Freude machen. In der Niederen Straße und der Werner-von-Siemens-Straße schließen beim Wein-Riegger die Türen um 13 Uhr.

Wenn dann noch etwas für das Weihnachtsmenü fehlt, haben die Supermärkte und Discounter wie Edeka, Rewe, Lidl und Kaufland noch bis 14 Uhr geöffnet. Aldi schließt bereits um 13:30 Uhr. Auch dafür sollte man genügend Zeit einplanen, sei es beim Suchen eines freien Parkplatzes, beim Warten an den Bedienungstheken oder vor den Kassen.