von Kurt Weiss

Von einem ereignisreichen Jahr berichtete der Vorstand des Landfrauen-Vereins Villingen-Land bei seiner gut besuchten Mitgliederversammlung im Gasthaus „Sonne“ in Obereschach. Die Vorsitzende Frieda Nill aus Villingen bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre tatkräftige Mithilfe bei den verschiedensten Veranstaltungen.

Umfangreicher Rückblick

Einen umfangreichen Bericht über ein erfolgreiches Vereinsjahr legte Schriftführerin Ursula Glunk vor. Darin ging es beispielsweise um eine stattliche Anzahl von Bastelabenden, Vorträgen und Seminaren zum beruflichen Alltag und zur Gesundheit sowie zur körperlichen Fitness. Auch die Geselligkeit mit einer Weihnachtsfeier und Kaffeekränzchen kam nicht zu kurz.

Vielseitige Aktivitäten und eine ausgeglichene Kasse

Höhepunkte des Vereinsjahres waren jedoch zwei Tagesausflüge mit dem Besuch des Adventsmarktes in Heiligkreuztal und des Krippenmuseums in Oberstadion sowie ein Ausflug zur Insel Mainau. Der rege Verein beteiligte sich auch am Herbstfest in Villingen mit einem Bewirtungsstand bei der Eröffnung des Adventsmarktes beim Gartencenter Späth und beim SWR 1-Pfännle in Villingen. Diese Veranstaltungen trugen auch wesentlich zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis in der Kasse bei, wie Kassiererin Ilona Tritschler zu berichten wusste.

Niedereschach Kommissarin warnt die Landfrauen: Vor Betrügern ist niemand sicher Das könnte Sie auch interessieren

Bisherige Beisitzerin wird neue Vize-Vorsitzende

Nach der Entlastung der Kassiererin und des Vorstandes bei Enthaltung der Betroffenen auf Antrag von Angelika Thoma, Sprecherin des Bezirksvorstandes, standen die Wahlen an. Bei diesen gab es nur wenige Veränderungen. Während Frieda Nill als Vorsitzende, Ilona Tritschler als Kassiererin und Ursula Glunk als Schriftführerin einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden, übernahm die bisherige Beisitzerin Christine Jäckle von Elke Linhard das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden.

Blumiges Dankeschön

Einstimmig wiedergewählt wurden auch Anneliese Moser aus Rietheim, Simone Riedlinger aus Niedereschach und Gerlinde Sorgatz aus Bad Dürrheim und Maria Walch aus Obereschach als Beisitzerinnen, während Barbara Fritsch nach 14-jähriger Vorstandstätigkeit ihr Amt zur Verfügung stellte. Dafür rückte Gerda Luschin aus Bad Dürrheim in den Beirat nach und Elke Linhard übernahm von Christine Jäckle, die zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, deren Amt als Beisitzerin. Ulrike Käfer und Hildegard Reiser werden in Zukunft die Kasse prüfen. Mit Blumen bedankte sich die Vorsitzende Frieda Nill bei allen Neu- und Wiedergewählten.

Auch für das zu Ende gehende Jahr und für das Jahr 2020 legte der Vorstand wieder ein umfangreiches Programm vor.