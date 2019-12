von Rüdiger Fein

Sie sind erfolgsgewöhnt aber sie ruhen niemals aus, die jungen Akrobateninnen und Akrobaten, die Tänzer und Schauspielerinnen des Zirkus Confetti. Am Samstag zeigten die etwa 80 jungen Sportler in einer bunten und ebenso spannenden wie gekonnten Aufführung des Musicals Mary Poppins, wofür sie in den vergangenen Wochen und Monaten hart trainiert haben.

Tanz und Akrobatik

Auf der Bühne der Villinger Hoptbühlhalle erzählten die Zirkusbegeisterten ihrem ebenso begeisterten Publikum die, mit viel Musik, Tanz und Akrobatik unterlegte, Geschichte des Kindermädchens Mary Poppins. Und der Ausdruck „erzählen“ darf hier wörtlich genommen werden, wurden doch die einzelnen Szenen, in denen die Geschichte der Mary Poppins tänzerisch und mit viel Akrobatik dargestellt wurde, mit Playback-Texten unterlegt.

So hatten die Darsteller neben ihren tänzerischen Einsätzen die zusätzliche Aufgabe, diesen Text mit entsprechenden Gesten und Mimik zu untermalen. Dies ist ihnen zusätzlich bestens gelungen, und hatte man zu Beginn der Zirkusshow noch ein wenig Probleme mit einem Hall, der sich störend über das Playback legte, so bekam die Technik dies später in den Griff.

Das Publikum spart nicht an Applaus. | Bild: Rüdiger Fein

Im weiteren Verlauf der Vorführung lief alles wie gewohnt routiniert ab, viele freiwilligen Helfer sorgten für blitzschnelle Umbauten. Larissa Eiternik, die von jeher den Zirkus Confetti trainiert und die mit ihrem eingespielten Team nicht nur für die Idee, die Umsetzung und die Choreografie verantwortlich zeichnet, sondern die gemeinsam mit vielen Helfern aus den Reihen der Eltern der Zirkuskinder auch noch für die originelle Kostümierung sorgte, war zu jeder Zeit an jeder Ecke des Geschehens zu finden.

Jessica Baum als Mary Poppins und Nadja Kononjuk als Mr. Banks (am Tisch sitzend) informieren sich über das weitere Programm. | Bild: Rüdiger Fein

Mal traf man die zirkusbegeisterte Sportlerin hinter der Bühne, wenn sie den jüngsten Teilnehmern noch schnell den Kopfschmuck zurechtzupfte, mal saß sie am Bühnenrand, um den kleinen Akrobaten letzte leise Tipps mit auf den Weg zu geben. Wie immer war der Auftritt des Zirkus Confetti – im Übrigen eine Abteilung des Villinger Turnvereins 1848 – ein voller Erfolg und ein guter Stoff für die Vorweihnachtszeit.

Ein Blickfang: Die bunten Kostüme der jungen Darsteller.